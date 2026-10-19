Sự khác biệt độc đáo giữa những làng gốm “hàng xóm” trong cùng một địa phương

Tại Việt Nam, không hiếm những địa phương có những làng nghề truyền thống ở gần nhau, sản xuất cùng một mặt hàng, nhưng vẫn mang những bản sắc riêng rất thú vị.

Tại Việt Nam, không hiếm những địa phương có những làng nghề truyền thống ở gần nhau, sản xuất cùng một mặt hàng, nhưng vẫn mang những bản sắc riêng rất thú vị.

Khánh Hòa có nổi tiếng với làng gốm Lư Cấm (thuộc phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang). Ngoài ra, khi nhắc đến gốm ở khu vực này, người ta thường kết nối với làng gốm Bàu Trúc (một làng gốm Chăm truyền thống nổi tiếng thuộc vùng Ninh Thuận trước đây, nay thường được gắn liền trong các tuyến du lịch và sự kiện văn hóa kết nối với Khánh Hòa).

Còn tại Hà Nội, Gốm Bát Tràng và gốm Kim Lan là hai làng nghề gốm cổ nổi tiếng nằm ven bờ sông Hồng, chỉ cách nhau một con sông, nhưng có những nét riêng về lịch sử, sản phẩm và hướng phát triển./.