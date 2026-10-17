Chính trị

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ 17/10-21/11/2026, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng khác.

info-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-du-kien-xem-xet-thong-qua-43-du-an-luat-nghi-quyet.jpg

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỳ họp thứ 2 #Quốc hội khóa XVI #dự án luật #nghị quyết
Theo dõi VietnamPlus

QUỐC HỘI KHÓA XVI

Họp Quốc hội

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Thế Dũng, đảng viên trẻ Bắc Ninh, khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi chim bồ câu Pháp. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bước đột phá trong tư duy lãnh đạo kinh tế

Quyết định chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích" đảng viên làm kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 là bước tiến mới, vừa giải phóng nguồn lực quốc gia, vừa giữ vững liêm chính và bản chất của Đảng.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.