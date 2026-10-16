Thúc đẩy giao thương qua Diễn đàn Thương mại, Văn hóa Quốc tế Việt Nam-Campuchia

Chiều 16/10, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Thương mại và Văn hóa Quốc tế Việt Nam-Campuchia 2026.

Tham dự diễn đàn có đại diện gần 50 doanh nghiệp của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng diễn đàn được tổ chức lần này sẽ là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Bên cạnh điểm sáng về phát triển kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Campuchia, Đại sứ còn nhấn mạnh đến các hoạt động giao lưu văn hóa được hai nước tiến hành thường xuyên, với các chương trình tuần văn hóa, ngày văn hóa ở mỗi nước, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, triển lãm ảnh... góp phần lan tỏa văn hóa của nước này đến với người dân của nước kia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia ngày 9/10 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra 5 định hướng lớn cho hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia gồm tăng cường kết nối thể chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch, duy trì đối thoại định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, chợ biên giới và logistics, trong đó có tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh; phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và chế biến, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc; mở rộng hợp tác tài chính-ngân hàng, thanh toán bằng đồng nội tệ và QR xuyên biên giới; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ những định hướng trên, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước tại diễn đàn lần này tập trung thảo luận 3 nội dung: tăng cường kết nối đối tác; chia sẻ thông tin thị trường, cải thiện logistics và thuận lợi hóa thương mại; nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa theo hướng hiệu quả, bền vững, cùng có lợi.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hỗ trợ kết nối đối tác và góp phần tháo gỡ khó khăn trong hợp tác.

Đại sứ tin tưởng diễn đàn lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới, hiệu quả và thực chất hơn.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann cho rằng diễn đàn lần này mang lại cơ hội quý báu cho các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam trong việc kết nối trực tiếp, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời khẳng định đây là dịp để hai bên tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, lâm nghiệp, xây dựng, công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ.

Ông cho hay thông qua việc kết hợp các nguồn tài nguyên và cơ hội thị trường đang phát triển của Campuchia với kinh nghiệm, công nghệ và năng lực sản xuất của Việt Nam, doanh nghiệp hai nước có thể củng cố chuỗi cung ứng, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn để xuất khẩu sang các thị trường mới và tạo ra cơ hội việc làm tại cả hai quốc gia.

Ông Tan Moinvann chia sẻ thêm Phòng Thương mại Campuchia luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các kết nối giữa các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam, thúc đẩy các cuộc đối thoại kinh doanh, chia sẻ thông tin thị trường và thúc đẩy quan hệ đối tác mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông khuyến khích tất cả các đại biểu tham dự diễn đàn hãy tận dụng tối đa cơ hội để không chỉ giới thiệu về doanh nghiệp của mình và trao đổi ý tưởng, mà còn để tìm kiếm các đối tác tiềm năng, tìm hiểu các cơ hội thực tế và duy trì kết nối nhằm biến các trao đổi tại diễn đàn thành hợp tác kinh doanh thực sự.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp giới thiệu về năng lực, sản phẩm và dịch vụ của mình, qua đó bày tỏ nhu cầu tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm, mở rộng thị trường, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Doanh nghiệp hai bên đã chủ động trao đổi về khả năng hợp tác thương mại, đầu tư, phân phối sản phẩm, phát triển thị trường và các lĩnh vực phù hợp với năng lực của mỗi bên.

Diễn đàn lần này được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở rộng cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác, phát triển các chương trình hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Đây cũng là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia thông qua những chương trình kết nối thiết thực, hướng đến lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và cộng đồng hai nước./.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trên nền tảng gắn kết lịch sử văn hóa Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và làm việc tại Campuchia, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực liên quan, trên cơ sở phát huy mối quan hệ gắn kết lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia láng giềng.