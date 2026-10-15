Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại

Ngày 15/10, sau ba mùa giải với nhiều dấu ấn, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động, hướng tới một bước chuyển về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa, không chỉ tìm kiếm người chiến thắng mà còn góp phần phát triển những thế hệ nghệ sỹ mới.

Cuộc thi do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, giàu tính chuyên môn, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô. Đặc biệt, mùa giải 2026 đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận, đa dạng hóa không gian thể hiện và tăng cường kết nối giữa tài năng trẻ với công chúng, hướng tới đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị.

(Từ trái sang) Nhạc sỹ Hồng Kiên (Giám đốc Âm nhạc), Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh (Trưởng Ban Giám khảo) và Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ với báo chí về điểm mới của cuộc thi năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy. “Tiếng hát Hà Nội” cần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô: từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sỹ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu.

"Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn cuộc thi từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia,” ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Một trong những điểm đổi mới đáng chú ý của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi. Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để Ban Giám khảo đánh giá. Cách thức này giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các tài năng trẻ trên cả nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tiếng hát Hà Nội 2026” mở rộng không gian thể hiện của thí sinh với bốn phong cách đăng ký dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh những giá trị nghệ thuật và bản sắc âm nhạc dân tộc, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Đặc biệt, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo không gian cho những thí sinh có cách thể hiện riêng, có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn mới. Thí sinh không bắt buộc phải có đầy đủ các kỹ năng này; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu./.

Lần đầu tiên, Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tuyển sinh trên quy mô toàn cầu Việc mở rộng này không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu Tiếng hát Hà Nội thành sân chơi mang tính quốc tế, thu hút những giọng ca đa dạng về kỹ thuật và phong cách, mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, quảng bá âm nhạc Việt Nam.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16-30 tuổi và người nước ngoài từ 16-35 tuổi, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng. Nhận hồ sơ và video dự thi: Từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026. Vòng Sơ khảo: Theo lịch được Ban Tổ chức công bố chính thức. Vòng Bán kết: Từ ngày 1/12 đến ngày 3/12/2026; ghi hình 3 đêm, dự kiến phát sóng 6 tập từ ngày 4/12 đến ngày 10/12/2026. Chung kết phong cách Thính phòng: 16/12/2026. Chung kết phong cách Dân gian: 18/12/2026. Chung kết nhóm Âm nhạc đương đại mở rộng: 20/12/2026. Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải: 28/12/2026.