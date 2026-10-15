Dấu ấn xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh tại hội sách lớn nhất thế giới 2026

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 7 đến 11/10/2026 đoàn xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026 tại Cộng hòa Liên bang Đức và đạt được những kết quả thương mại vượt trội ngoài kỳ vọng.

Không dừng lại ở việc giới thiệu gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ quảng bá văn hóa dân tộc, gian hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm giao thương sôi động khi thiết lập quan hệ làm việc, tiếp nhận đề xuất hợp tác trực tiếp từ 36 đơn vị, tập đoàn xuất bản, đại diện bản quyền và tác giả quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, bên cạnh chuỗi hoạt động kết nối thương mại chuyên nghiệp, trong hai ngày cuối khi hội sách mở cửa tự do cho công chúng, gian hàng đã đón gần 500 lượt khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trực tiếp trải nghiệm các xuất bản phẩm của Việt Nam.

Số liệu thực chứng tại Frankfurt 2026 đã khẳng định một điều - ngành xuất bản Thành phố đang đứng trước cơ hội kép lịch sử vừa gia tăng giá trị thương mại bản quyền ra quốc tế, vừa nắm bắt thời cơ vàng để đưa Việt Nam trở thành trung tâm in ấn, sản xuất xuất bản phẩm chất lượng cao của khu vực.

Qua 5 ngày làm việc liên tục tại Hội sách, nhiều Tập đoàn, Nhà xuất bản và Cơ quan bản quyền quốc tế tìm kiếm giao dịch 2 chiều. Các đơn vị như CIBTC, China Publishers Services, CUCP, Jilin Publishing Group; Star Publishing; Pregon Publishing; J-Research Press; Dilia; Seagull Books; Light Box Learning; Finken Verlag... đã chủ động trao đổi danh mục, đặt vấn đề mua-bán bản quyền ở các mảng sách giáo dục, văn học hư cấu (fiction), sách thiếu nhi và tạp chí học thuật.

Du khách tham quan gian hàng sách của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh)

Nhiều đơn vị và tác giả quốc tế chủ động tìm Nhà xuất bản Việt Nam để dịch và phát hành. Thay vì thị trường một chiều, Frankfurt 2026 chứng kiến làn sóng nhiều đối tác và tác giả nước ngoài chủ động đề xuất đưa tác phẩm của mình tiếp cận độc giả Việt Nam thông qua hệ thống các NXB của Thành phố.

Từ 36 cuộc tiếp xúc chuyên môn sâu cùng sự đón nhận của gần 500 lượt độc giả tham quan, đoàn công tác ghi nhận thị hiếu quốc tế đối với sách Việt Nam tập trung vào các trục nội dung trọng yếu như sau:

Các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là mảng sách được bạn đọc, học giả và giới nghiên cứu quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại gian hàng, tiếp tục là trụ cột khẳng định giá trị tư tưởng và uy tín quốc gia.

Dòng sách bản sắc (ẩm thực, cảnh quan, du lịch) nhận được sự quan tâm lớn từ các NXB châu Âu và châu Á có nhu cầu khai thác bản quyền để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam đang trên đà phát triển.

Sách thiếu nhi định dạng mới, với các dòng sách song ngữ minh họa đẹp, mỏng nhẹ được đón nhận tích cực. Đặc biệt, thị trường bộc lộ nhu cầu đột biến về sách âm thanh (Sound books) cho trẻ từ 2–6 tuổi học ngôn ngữ và các bộ trò chơi tương tác giáo dục (Board games).

Bên cạnh đó, nhu cầu mua dữ liệu nội dung phục vụ máy học của các tập đoàn công nghệ mở ra phương thức thương mại hóa bản quyền phi truyền thống, đòi hỏi ngành xuất bản phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và bảo hộ bản quyền số.

Thực tế làm việc với các đối tác châu Âu hay các tập đoàn in ấn quốc tế qua Hộ chợ phản ánh một xu hướng kinh tế rõ rệt, chuỗi cung ứng ngành công nghiệp in ấn toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được định vị là một trong những điểm đến hàng đầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh: Trước đây, gian hàng Việt Nam tại các hội sách quốc tế thường chỉ mang tính trưng bày tác phẩm. Từ bài học Frankfurt 2026, ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xác định chiến lược mới: Hiện diện song hành giữa "Nội dung xuất bản" và "Năng lực in ấn."

Việc chủ động kết nối trực tiếp các doanh nghiệp in ấn quy mô lớn của Thành phố (với máy móc hiện đại, chứng chỉ xanh quốc tế và giá thành cạnh tranh) ngay tại các kỳ hội chợ sách sẽ tạo cú hích đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cứ điểm in ấn và sản xuất xuất bản phẩm chất lượng cao của khu vực.

Đoàn xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026. (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh)

Nhằm chuyển hóa tối đa sự quan tâm của bạn bè quốc tế thành các hợp đồng xuất khẩu văn hóa thực chất, ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 trọng tâm hành động trong thời gian tới:

Chuẩn hóa sản phẩm theo thông lệ quốc tế: Ưu tiên số một cho việc xuất bản các dòng sách chủ lực bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (ẩm thực, du lịch, lịch sử-Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiếu nhi); chuẩn hóa thiết kế, bổ sung phần tóm tắt nội dung (blurb) tiếng Anh ở bìa sau và gia tăng giá trị nhận diện qua hệ sinh thái quà tặng văn hóa (bookmark, postcard, sticker mang hình ảnh Việt Nam).

Chủ động chiếm lĩnh các "thủ phủ" xuất bản thế giới: Ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động xây dựng lộ trình hiện diện chuyên nghiệp tại các hội sách lớn: Hội sách Luân Đôn (Anh), Hội sách Thiếu nhi Bologna (Ý), cũng như các sự kiện trọng điểm trong khu vực như Hội chợ Sách Quốc tế Thiếu nhi Busan (Hàn Quốc, tháng 12/2026) và Hội chợ Sách Quốc tế Bangkok (Thái Lan, 2027).

Bệ phóng đưa tác giả Việt ra biển lớn: Xây dựng cơ chế hỗ trợ toàn diện để các tác giả, chuyên gia xuất bản trong nước tham gia các diễn đàn, tọa đàm chuyên môn quốc tế và tranh tài tại các giải thưởng sách quốc tế (Book Awards), từng bước định vị thương hiệu tác giả Việt trên bản đồ tri thức thế giới.

Hội sách Frankfurt 2026 chứng minh rằng tri thức và văn hóa Việt Nam có sức hút tự nhiên rất lớn; chìa khóa thành công còn lại nằm ở sự chuyên nghiệp trong tiếp thị và tư duy hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu của chính chúng ta./.

Việt Nam - khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg lần thứ 21 Chủ đề chính của Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg lần thứ 21, theo như tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, là "Năm Thống nhất các dân tộc Nga."