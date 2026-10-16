Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu

Sáng 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 05 yêu cầu: Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện; phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027; giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết./.