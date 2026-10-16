Chiều ngày 15/10, xe khách chở 20 người bất ngờ đâm liên hoàn 4 xe khác trên đường Đỗ Mười (Thành phố Hồ Chí Minh), khiến nhiều phương tiện biến dạng và giao thông qua chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn tắc.

Bản tin 60s ngày 16/10/2026 gồm những nội dung sau:

Xe giường nằm chở 20 khách mất phanh đâm liên hoàn 4 ôtô ở Thành phố Hồ Chí Minh.

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