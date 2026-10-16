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Xe giường nằm chở 20 khách mất phanh đâm liên hoàn 4 ôtô ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 15/10, xe khách chở 20 người bất ngờ đâm liên hoàn 4 xe khác trên đường Đỗ Mười (Thành phố Hồ Chí Minh), khiến nhiều phương tiện biến dạng và giao thông qua chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn tắc.

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Bản tin 60s ngày 16/10/2026 gồm những nội dung sau:

Xe giường nằm chở 20 khách mất phanh đâm liên hoàn 4 ôtô ở Thành phố Hồ Chí Minh.

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