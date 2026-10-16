Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: "Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới"; "Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới”; "Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; "Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh"; "Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững"; “Kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình. Quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới cách lãnh đạo cần đi cùng việc chuẩn bị cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm. Khi công việc trì trệ hoặc không phát triển, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, cách lãnh đạo và cán bộ phụ trách. Đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo đối với những yếu kém chưa được khắc phục.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức phải củng cố sự kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, ý thức phục vụ nhân dân. Đấu tranh với suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích cống hiến. Kiểm điểm phải chỉ rõ việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý và sửa chữa; không để kiểm điểm năm sau vẫn lặp lại hạn chế của năm trước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể phải gắn với trách nhiệm cá nhân.

Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề sát với nhiệm vụ và đời sống nhân dân vào sinh hoạt chi bộ. Khi có phản ánh về cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc kiến nghị kéo dài, tổ chức đảng phải xem xét, yêu cầu đảng viên có trách nhiệm báo cáo và khắc phục.

Đối với nhiệm vụ tổng kết lịch sử lãnh đạo của Đảng, tổng kết thực hiện Cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, các cấp ủy cần đóng góp từ thực tiễn lãnh đạo theo đề cương, hướng dẫn của Trung ương; phải đúc kết cách làm đã được kiểm chứng, nhận diện vấn đề chiến lược cần nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Đánh giá phải thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp thực chất, có xét điều kiện, độ khó của nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng kịp thời để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ. Việc bố trí lại phải có căn cứ, đúng quy định, không chờ hết nhiệm kỳ, không gây xáo trộn tùy tiện; cần xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật; bố trí lại không thay cho xử lý vi phạm. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đề xuất của mình; kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ.

Cán bộ cấp chiến lược phải được đánh giá qua khả năng xử lý vấn đề lớn của ngành, địa phương trong tổng thể phát triển đất nước. Chuẩn bị đội ngũ kế cận cần gắn với giao việc khó để rèn luyện, kiểm nghiệm năng lực; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng cán bộ cấp xã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nghị quyết và lòng tin của người dân. Khi cơ sở yếu, phải làm rõ trách nhiệm của người thực hiện và cấp có trách nhiệm bố trí, hỗ trợ; không để người dân chờ đợi vì bất cập trong tổ chức.

Triển khai Chiến lược nhân tài phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển của ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Lấy phát triển nhân tài trong nước làm nền tảng, mở rộng hợp tác với trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bố trí, giao việc phù hợp với năng lực, tạo điều kiện để người tài phát huy sở trường, chủ động, sáng tạo trong chuyên môn; đánh giá và thực hiện chính sách đãi ngộ căn cứ vào đóng góp.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các cấp ủy phải rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, làm rõ nội dung hỗ trợ nhau, xử lý chồng chéo, thiếu thống nhất và nhiệm vụ còn bỏ sót. Những vấn đề liên ngành, liên vùng phải được xem xét trong mối quan hệ giữa các chính sách, phân định trách nhiệm để phối hợp giải quyết. Chương trình hành động cần tập trung vào nhiệm vụ có tác động lớn, xác định cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt. Nhiệm vụ đã phân công phải tiếp tục thực hiện, tránh giao lại hoặc ban hành kế hoạch trùng lặp.

Chủ động nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và sự đồng bộ giữa các chính sách. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. Nếu qua mỗi cấp lại thêm điều kiện, thêm khâu xin ý kiến thì cơ hội phát triển sẽ bị thu hẹp.

Thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên. Đảng viên làm kinh tế cần nêu gương tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Nội dung cần sửa đổi pháp luật phải được thể chế hóa và thực hiện theo hiệu lực của văn bản tương ứng.

Phân cấp, phân quyền phải gắn quyền quyết định với năng lực và trách nhiệm giải trình. Mỗi địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, khả năng của mình để thực hiện phù hợp, bảo đảm mục tiêu chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Các bộ, ngành, địa phương rà soát từng mục tiêu, xác định nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân để giải quyết; cần đưa nguồn lực đã huy động vào sử dụng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí. Các địa phương phối hợp giải quyết vấn đề về hạ tầng, thị trường, chuỗi sản xuất vượt ra ngoài địa phương; phải tạo thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất, tạo việc làm. Thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và tiếp nhận công nghệ, từng bước nâng năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Kế hoạch phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài, thực hiện đúng phương án phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương. Nguồn lực Trung ương cần tập trung cho nhiệm vụ có ý nghĩa đối với cả nước, hỗ trợ địa bàn khó khăn; địa phương chủ động trong phạm vi được giao. Mỗi khoản đầu tư phải tính hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính.

Trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu, nhất là của người dân vùng khó khăn. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm công việc và điều kiện thi hành. Khi kết quả chưa đạt, phải làm rõ nguyên nhân từ quyết định, bố trí nguồn lực hay trách nhiệm người thực hiện.

Thực hiện quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực và hoạt động kiểm tra đều phải được kiểm soát; cần bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định.

Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ. Khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, tập hợp kiến nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cơ quan chủ trì chính sách phải chủ động giải thích, tiếp nhận phản hồi, xử lý bất cập. Báo chí cần phản ánh trung thực kết quả, phát hiện cách làm tốt và khó khăn cần tháo gỡ; đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau Hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện./.

5 nội dung cốt lõi về đổi mới công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt 5 nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.