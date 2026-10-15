Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thế hệ trẻ Việt Nam cần tiên phong trong đổi mới tư duy

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), chiều 15/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."

Chương trình do Bộ Nội Vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Cùng dự có Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương và đặc biệt là sự tham gia của 300 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong xã hội

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là một dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn là tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Điều đó được thể hiện sâu sắc trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tin tưởng rằng, với tinh thần mạnh mẽ, khát vọng, sáng tạo, dấn thân và không ngại khó khăn, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình đối thoại, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi thẳng thắn với các đại biểu thanh niên về các vấn đề liên quan tới cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng cho thanh niên, nhất là kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; cũng như các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các ngành, lĩnh vực mới và nền kinh tế số.

Thông qua đối thoại, các đại diện của thế hệ trẻ đã có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra những đề xuất, kiến nghị và được giải đáp một cách cụ thể liên quan đến các vấn đề về hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các vấn đề về tiếp cận thông tin thị trường lao động, vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh được thảo luận sôi nổi, cùng với những định hướng, giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế; phát huy vai trò thanh niên trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng…

Sau phần đối thoại trực tiếp, cởi mở giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành với các đại biểu thanh niên, phát biểu kết luận chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng tham dự tại diễn đàn quan trọng này để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bạn thanh niên Việt Nam; trong đó có nhiều vấn đề mới mà các bạn thanh niên trao đổi cũng là vấn đề trăn trở của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhất, khả thi nhất để đưa lại hiệu quả cho đất nước.

Nhấn mạnh hoàn toàn chia sẻ và đồng hành trong giải quyết những vấn đề mà thanh niên đặt ra, Thủ tướng cho rằng sự có mặt của nhiều thành viên Chính phủ trong cuộc đối thoại cho thấy là vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh phát triển mới.

Nhắc lại lời chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rằng “Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tổ quốc.”

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất sâu sắc, chú trọng đến công tác thanh niên cũng như những tình cảm rất đặc biệt với công tác thanh niên và có rất nhiều các chủ trương, chính sách đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thành quy định của pháp luật, thành các quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Thủ tướng chỉ rõ, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện; trong đó nổi bật là việc đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp; nhiều các tổ công nghệ số cộng đồng của thanh niên đã đồng hành cùng với người dân trong xây dựng và vận hành chính phủ số, xã hội số và nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ đến xấp xỉ 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á; tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; sẵn sàng xung kích bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng...

Theo Thủ tướng, những dấu ấn trên đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sự sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào mà thanh niên Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, thách thức mà Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bản thân các bạn trẻ cũng cần phải nghiêm túc nhìn lại như: Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của đất nước, dân tộc; lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu thị trường lao động; cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ còn nhiều vấn đề, cơ chế khởi nghiệp chưa có sự đột phá; nguồn lực huy động và bố trí cho các nhiệm vụ phát triển thanh niên còn hạn chế; một số bộ, ngành, cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa có hành động thiết thực để phát triển thanh niên...

Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới đã có những thay đổi và biến động rất nhanh, nước ta đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thay đổi để làm sao tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế trên cơ sở dùng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu rất lớn là phải đổi mới và xây dựng, phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng thế hệ trẻ cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để có thể chủ động ứng phó với tình hình và bứt phá; khẳng định là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Đánh giá cao những câu hỏi tâm huyết, thể hiện tư duy và khát vọng cống hiến rất lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước; cơ bản đồng tình với những chia sẻ của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các chương trình, đề án về phát triển thanh niên, cụ thể hóa trong các chương trình hành động; lồng ghép rõ các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời có chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030; Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới; đặc biệt phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; tăng cường kết nối cung-cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng chỉ đạo chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035, danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược; thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, nhất là phải có cơ chế tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, đề xuất, tham gia, chủ trì và trưởng thành qua nhiệm vụ thực tiễn theo các cơ chế hỗ trợ mà Chính phủ đã có quy định.

Đồng thời, Bộ chủ trì cùng với Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tham gia đăng ký các danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược trên một số các cái lĩnh vực cụ thể phù hợp với năng lực, khả năng của mình; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử ...; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu là hỗ trợ, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng cũng giao Bộ phối hợp với Trung ương Đoàn để mời các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu tham gia vào các thiết chế, các cơ chế đã được nhà nước đầu tư…; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy liên kết 3 Nhà “Nhà nước-Viện, trường-Doanh nghiệp” nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội tới đây, sau khi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua, sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Bộ phải tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định, hướng dẫn để sớm đi vào cuộc sống và đáp ứng đúng thực tiễn yêu cầu đang đòi hỏi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm mạnh chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu xã hội; khuyến khích các cơ sở giáo dục hình thành không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn, làm giàu trên chính quê hương mình; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ tham gia vào việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ và tạo cơ hội cho người học, nhất là thanh niên được thực hiện, áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương thực hiện các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, phát triển thương mại điện tử; trong đó quan tâm các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Đại diện thanh niên đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo nghị quyết của Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện đề án để có các cơ chế, chính sách phù hợp, kể cả tái cơ cấu vốn cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng chính sách để các bạn trẻ có thể thuê nhà ở xã hội nếu có nhu cầu. Ngân hàng Nhà nước cần có các giải pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Mặt khác, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm; chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết; tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường.

Thủ tướng lưu ý Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục phát huy vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; chủ động phối hợp đề xuất với Chính phủ, nhất là với Bộ Khoa học Công nghệ để đăng ký các sản phẩm công nghệ chiến lược, các ngành lĩnh vực cụ thể; phối hợp với VCCI để xử lý các kiến nghị và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ; kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đồng thời Trung ương đoàn cũng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ rõ thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và đặt trọn niềm tin vào thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng hoa và món quà lưu niệm chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhân 70 năm Ngày truyền thống.

Để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước, Thủ tướng cũng tặng những phần quà ý nghĩa cho các đại diện thanh niên tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."