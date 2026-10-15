Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.