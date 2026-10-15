Lãnh sự quán các nước châu Á dự “Hành trình hữu nghị - Thành phố mang tên Bác”

Trong hai ngày 15-16/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành trình Hữu nghị- Thành phố mang tên Bác” tại Đặc khu Côn Đảo, với sự tham gia của đại diện các Tổng lãnh sự quán các nước châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Hành trình Hữu nghị- Thành phố mang tên Bác” là một chuỗi các hoạt động đa dạng, nhằm tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giao lưu nhân dân giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên và các cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn Thành phố, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và hợp tác,

Trong hai ngày diễn ra chương trình, Đoàn công tác gồm các đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương thuộc Cụm thi đua số 3 (các tỉnh, thành phố phía Nam) và các Tổng lãnh sự; Phó Tổng lãnh sự; đại diện lãnh sự quán các quốc gia châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; tham quan Khu Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác “Hành trình hữu nghị- Thành phố mang tên Bác” và lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước châu Á đã được nghe giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Côn Đảo; cùng chia sẻ thông tin, trao đổi về mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác nước ngoài và Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác cũng tham gia chương trình trồng cây và khánh thành “Vườn cây hữu nghị”; tặng học bổng cho các học sinh Đặc khu Côn Đảo; tham quan Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình “Hành trình Hữu nghị - Thành phố mang tên Bác” không chỉ là hoạt động kỷ niệm truyền thống, mà còn là không gian để các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức hữu nghị và các cơ quan, đơn vị của Trung ương và các địa phương phía Nam gặp gỡ, chia sẻ và củng cố sự tin cậy.

Việc lựa chọn Côn Đảo làm điểm đến của Hành trình lần này mang nhiều ý nghĩa vì đây vừa là vùng đất gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, vừa là nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa, thiên nhiên và môi trường.

Buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu dự Hành trình hữu nghị - Thành phố mang tên Bác” với lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Những hoạt động của Hành trình diễn ra tại Côn Đảo là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình - điều kiện căn bản để các dân tộc xây dựng lòng tin và hướng tới sự phát triển lâu dài; đồng thời cũng là cơ hội để các đại biểu nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ đó, tiếp tục mở rộng hơn nữa những chương trình phối hợp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức hữu nghị, đóng góp cho phát triển bền vững của Thành phố trên cơ sở tin cậy và vì sự phát triển chung.

Chia sẻ cảm tưởng khi tham gia Hành trình, ông Sourabh Kemparaju, Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức một chương trình giao lưu nhân dân đầy ý nghĩa với cách thức rất sinh động, giúp hiểu hơn về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Ấn Độ và Việt Nam cùng sự hy sinh của các thế hệ đi trước càng tôn vinh giá trị của hòa bình hôm nay; đòi hỏi hai nước phải chung tay hợp tác và lan tỏa những giá trị văn minh sâu sắc để thúc đẩy quan hệ phát triển trên mọi lĩnh vực

Ban Tổ chức chương trình tin tưởng những trải nghiệm qua Hành trình tại Đặc khu Côn Đảo sẽ giúp đại diện các cơ quan ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên Việt Nam cũng như khát vọng độc lập và tình yêu hòa bình của người dân Việt Nam; qua đó trở thành tiền đề cho hoạt động giao lưu và hợp tác trong công tác ngoại giao nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các nước trong thời gian tới ngày càng được củng cố và phát triển thực chất, đóng góp tích cực vào quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, cũng như vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực./.

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