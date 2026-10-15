Quảng Ninh cần tận dụng tối đa các dư địa để duy trì đà tăng trưởng 2 con số

Ngày 15/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2026 của thành phố và nhấn mạnh Quảng Ninh là địa phương đi đầu trên nhiều lĩnh vực.

Chỉ đạo về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, trong việc thực hiện nhiệm vụ chung cũng như mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố Quảng Ninh cần tiếp tục tận dụng tối đa các dư địa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao và từ đó đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ giải pháp khả thi, dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành được tất cả các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Ngoài ra, Quảng Ninh cần tập trung khơi thông các nguồn lực hiện có, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị, đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như là du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics và kinh tế biển; Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và tạo các động lực tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu công tư, chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân; Chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, tập trung hoàn thành sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân cho năm 2026 gắn với sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường, đặc biệt khó khăn...

Báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định kinh tế-xã hội 9 tháng năm của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã chủ động tháo gỡ hàng loạt "điểm nghẽn" về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và vật liệu san lấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cụ thể, Quảng Ninh đã hoàn thành công bố các Quy hoạch chiến lược, trao quyết định và giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án với tổng vốn 59.433 tỷ đồng; khởi công 642 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 202.468 tỷ đồng. Trong đó, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ); thu hút vốn FDI đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Nhiều giải pháp linh hoạt được áp dụng hiệu quả như chuyển nhiệm vụ giải phóng mặt bằng về Ủy ban Nhân dân cấp xã gắn với tăng cường nhân lực, giúp hoàn thành giải phóng mặt bằng 12 dự án trọng điểm với diện tích hơn 2.134ha. Thành phố cũng giải quyết dứt điểm 150/198 dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài và tháo gỡ hơn 200 kiến nghị của doanh nghiệp.

Song song với đó, Quảng Ninh tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và hình thành không gian phát triển mới như Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, Cửa khẩu thông minh Móng Cái-Đông Hưng.

Lĩnh vực du lịch-dịch vụ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi thu hút 18,8 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%), tổng doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Nhờ những kết quả tích cực, Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 lên 12,54%, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/9/2026 đạt 78.453 tỷ đồng (tăng 51,78% so với cùng kỳ), vượt dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.808 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bước vào 3 tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh chính thức phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá” nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm trên 13% và thu ngân sách nhà nước vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Để tạo đà tăng trưởng bền vững cho cả ngắn hạn và dài hạn, Quảng Ninh đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục liên quan đến bổ sung 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.925MW vào Quy hoạch điện VIII; đẩy nhanh thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng; thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành lưu trú qua đêm.

Về chiến lược dài hạn, tỉnh đề xuất được giao làm cơ quan chủ quản chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc); nâng cấp Cảng biển Quảng Ninh lên cảng biển đặc biệt, phát triển Con Ong-Hòn Nét thành cảng trung chuyển quốc tế và nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc kết nối vùng tới sân bay Gia Bình./.

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