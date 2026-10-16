Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, các Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp, các bộ: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan đã báo cáo, giải trình về những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan trong xây dựng dự án Luật Đất đai, một dự án luật rất khó. Nếu lần sửa đổi này không tháo gỡ được những điểm nghẽn, nút thắt thì chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần nghiên cứu nguyên tắc tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội đã được Quốc hội ban hành và hiện vẫn còn hiệu lực. Trong trường hợp có quy định khác nhau cần ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù hoặc chính sách ưu đãi theo hướng thuận lợi, tránh làm hạn chế hiệu quả của những cơ chế, chính sách đã được quy định.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc quản lý, sử dụng đất sau sắp xếp, cổ phần hóa cần được quy định trực tiếp trong Luật Đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực pháp lý và bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Các quy định về đất đai cũng phải bảo đảm bình đẳng trước pháp luật giữa các loại hình doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Nguyễn Văn Thắng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp rà soát, hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm sự thống nhất về pháp lý giữa ba dự thảo luật; đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định, kịp thời xử lý những nội dung chưa thống nhất. Việc hoàn thiện các dự thảo luật cần bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế chồng chéo, thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật; qua đó tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai./.

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