Phòng Cảnh vệ miền Nam nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chiều 16/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956-18/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lê Hồng Anh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra yêu cầu đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh vệ và Phòng Cảnh vệ miền Nam nói riêng cần chủ động thích ứng, kịp thời ứng phó với những diễn biến mới, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xác định nhiệm vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ cũng chính là góp phần bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ giữ vững bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối trong mọi tình huống; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, chủ động trước những nguy cơ, thách thức mới, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đối tượng cảnh vệ trong tình hình hiện nay.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, đơn vị được thành lập ngày 18/10/1956 tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), với tên gọi ban đầu là Đại đội 80, quân số 120 người, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ và chỉ thị trực tiếp của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy. Đầu năm 1960, đơn vị đổi phiên hiệu thành Đại đội 180; năm 1968 đổi tên thành Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, căn cứ cách mạng, vừa trực tiếp chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc, y tế, giao liên và hậu cần. Đơn vị phối hợp tổ chức nhiều trận đánh, bảo vệ các cơ quan Trung ương cùng lực lượng tiến về Sài Gòn, trực tiếp tham gia đánh chiếm, tiếp quản các mục tiêu trọng yếu; góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 180 đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến.

Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tham gia đấu tranh với các phần tử phản cách mạng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Qua nhiều lần thay đổi tổ chức, phiên hiệu, từ năm 2018 đến nay, đơn vị mang tên Phòng Cảnh vệ miền Nam, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, những năm qua, đơn vị không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Tại buổi lễ, Thượng úy Phạm Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh vệ miền Nam khẳng định tuổi trẻ đơn vị luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần trung thành, tận tụy, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn công tác cảnh vệ; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Phòng Cảnh vệ miền Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những thành tích và nỗ lực của tập thể đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác./.

Phòng 6 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng 6 trong bảo vệ an toàn lãnh đạo, sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế từ năm 2015 đến 2025.

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