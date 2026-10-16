Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 đến ngày 21/10/2026.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước thứ hai giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Đan Mạch.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này, Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh: "Năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chuyến thăm cấp Nhà nước này là dịp tôn vinh tình hữu nghị bền chặt mà hai nước đã dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi lớn, việc các quốc gia quy mô nhỏ và trung bình như Đan Mạch và Việt Nam tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trở nên đặc biệt quan trọng. Với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta đang mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước."

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm gồm thương mại và đầu tư, các giải pháp xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục, thực phẩm bền vững, văn hóa, cũng như các vấn đề hợp tác song phương và quốc tế.

Mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc được vun đắp trên nền tảng lịch sử gắn kết sâu sắc, trong đó Hoàng gia Đan Mạch có tình cảm đặc biệt với Việt Nam khi Hoàng tử Henrik từng gắn bó 5 năm tuổi thơ tại Hà Nội. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, hai nước đã liên tục nâng tầm hợp tác thông qua các cột mốc quan trọng, từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nữ hoàng Margrethe và Hoàng tử Henrik vào năm 2009, việc xác lập Đối tác toàn diện vào năm 2013, cho đến chuyến thăm của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth năm 2022 cùng đoàn 35 doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2023, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chính thức tuyên bố xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, tạo hành hành lang vững chắc cho sự hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Sự hợp tác song phương cũng ghi nhận bước chuyển dịch chiến lược từ hỗ trợ phát triển sang đối tác thương mại-đầu tư bình đẳng và cùng có lợi.

Trong giai đoạn 1993-2015, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 5,5 tỷ Krone Đan Mạch (DKK) viện trợ phát triển (ODA). Đến nay, hợp tác cấp Chính phủ đã trở thành trụ cột cốt lõi trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, an toàn thực phẩm, y tế, giáo dục kỹ thuật và thống kê.

Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, đưa Đan Mạch trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 3 tại đây.

Theo Cơ quan Thống kê Đan Mạch, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt 11,3 tỷ DKK, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 40 của Đan Mạch, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn và toàn diện giữa hai nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới./.

Góp phần nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn.

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