Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga-Việt lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Ngày 15/10, tại Khu phức hợp “Nevskaya Ratusha” ở St. Petersburg, Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga-Việt lần thứ hai tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai với 3 phiên họp chuyên đề và 1 phiên toàn thể, trong đó, nhiều ý kiến tâm huyết và đề xuất mang tính chiến lược đã được đưa ra nhằm kiến tạo những xung lực mới, đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu trong bối cảnh thế giới đa cực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong bầu không khí đối thoại cởi mở và thảo luận thẳng thắn, hầu hết các đại biểu đều thống nhất cho rằng ngoại giao nhân dân trong kỷ nguyên mới không thể tách rời các bài toán thời đại như phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an ninh, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian hợp tác kinh tế, nhiều ý kiến khẳng định tầm quan trọng của chiến lược xây dựng “chuỗi cung ứng xanh,” sử dụng năng lượng sạch và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc.

Các ý kiến nhấn mạnh thay vì chỉ dừng lại ở các khung thỏa thuận mang tính nguyên tắc, các địa phương kết nghĩa cần đóng vai trò là “những vùng đệm thực hành,” trực tiếp kết nối doanh nghiệp để triển khai các dự án cụ thể, từ logistics cho đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa chất lượng cao.

Nhằm củng cố nền tảng tri thức và chuyển giao công nghệ, phiên thảo luận về khoa học-giáo dục đã đặt ra những mục tiêu mang tính đột phá. Các đề xuất tập trung vào mục tiêu hiện thực hóa các ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp xanh và phát triển các mô hình liên kết đào tạo đại học thực chất. Đây được coi là lời giải căn cơ cho hai quốc gia trước thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị hữu nghị truyền thống trong không gian đương đại cũng đã được các đại biểu thảo luận sâu sắc với khái niệm về “ngoại giao nhân dân số.”

Các ý kiến phát biểu chỉ rõ để kết nối Thế hệ Z (Gen Z) của hai nước, cần xây dựng một hệ sinh thái truyền thông mạng xã hội chung với các nội dung sáng tạo, hiện đại, song song với việc dịch thuật và phổ biến các tác phẩm văn hóa song ngữ. Đó là con đường ngắn nhất để biến di sản của tình hữu nghị Nga-Việt thành tài sản tinh thần của thế hệ tương lai.

Chiều 15/10, phiên họp toàn thể đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Vyacheslav Kalganov - Quyền Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg - với việc chứng kiến một số thỏa thuận đầu ra cụ thể. Theo đó, Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” đã ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác với Phòng thí nghiệm điều phối ANO “Coordination Laboratory” cùng một số trường đại học hàng đầu tại St. Petersburg tham gia Mạng lưới Trí thức Nga-Việt.

Đây chính là cơ chế hợp tác dài hạn, giúp quy tụ và phát huy chất xám của đội ngũ chuyên gia, học giả hai nước nhằm hiến kế cho những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian tới.

Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga-Việt lần thứ 2 đang đi đúng hướng với mục tiêu lấy chiều sâu tri thức làm bệ phóng, sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng và hiệu quả thực chất làm thước đo cho mối quan hệ song phương.

Diễn đàn sẽ tiếp tục hiện thực hóa những mục tiêu này thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu vào ngày 16/10 về kinh tế và thanh niên tại Phòng Thương mại và Công nghiệp St. Petersburg và trường Đại học Sư phạm Quốc gia mang tên Herzen./.

Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga-Việt Nam lần 2 khai mạc tại Saint Petersburg Diễn đàn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo ra luồng gió mới, đưa các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân đi vào chiều sâu.