Chính trị

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Hà Tùng
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Dự buổi tiếp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vilay Lakhamphong đối với việc củng cố, phát triển quan hệ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam- Lào.

Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm đoàn kết, gắn bó, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ quý báu mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Bộ Công an Lào trong thời gian qua.

Đồng chí Vilay Lakhamphong gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ Lào triển khai nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực như Học viện Chính trị Công an Lào, Trung tâm cai nghiện ma túy, Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào.

Những dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực công tác của lực lượng Công an Lào, đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Bộ Công an hai nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Qua đó, góp phần củng cố quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh, ổn định và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
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