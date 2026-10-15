Củng cố nền tảng cho sự phát triển tổng thể của quan hệ Việt-Trung

Ngày 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị: Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc...

Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam



Tại các cuộc hội kiến và hội đàm, hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.



Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc rất thành công vào tháng 4/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, cũng như thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.



Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ; không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.



Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò cơ quan dân biểu, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.



Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai bên cần củng cố sự tin cậy lẫn nhau, duy trì đà giao lưu cấp cao tốt đẹp, tăng cường trao đổi chiến lược và kiên định ủng hộ lẫn nhau.

Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam, tập trung thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước; trên cơ sở chức năng và trách nhiệm của các cơ quan lập pháp, tăng cường hơn nữa mức độ hợp tác và phục vụ tốt hơn sự phát triển tổng thể của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân

Phát biểu tại buổi tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn, trong đó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt và các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đề nghị các tổ chức hữu nghị hai bên tích cực thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc và Liên hoan Hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc; đặc biệt chú trọng giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu đầy đủ, sâu sắc, khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước và tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó trân trọng các giá trị hòa bình, hữu nghị và hợp tác.



Chủ tịch Quốc hội cũng mong các nhân sỹ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam; xây dựng thêm nhiều cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển. Đại diện các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc nhất trí bày tỏ sẽ trở thành những người kế thừa và xây dựng tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.



Trong khi đó, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng dân ý đối với quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa, truyền thông, y tế, thể dục thể thao, triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân văn, nhất là giữa thế hệ trẻ; Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc du học…

Góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Trung trên nhiều phương diện

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các chuyên gia, học giả Trung Quốc đều khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với tổng thể quan hệ hai nước.

Những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tiếp tục tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trên nhiều phương diện, qua đó tiếp thêm động lực mới cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung.

Theo Giáo sư Thôi Thủ Quân (Cui Shoujun), Học viện Quan hệ quốc tế - Đại học Nhân dân Trung Quốc, kết quả của chuyến thăm có đóng góp tích cực đối với tổng thể quan hệ Việt-Trung hiện nay, như củng cố tin cậy chính trị lẫn nhau, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác thực chất, củng cố nền tảng ủng hộ của người dân, duy trì các lợi ích chung ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Đánh giá đóng góp của chuyến thăm lần này đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, bà Lưu Anh (Liu Ying), nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng giao lưu cấp cao giữa cơ quan lập pháp hai nước góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực về triển vọng duy trì đà phát triển ổn định của quan hệ song phương. Việc tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác lập pháp cũng giúp chuyển hóa định hướng hợp tác của hai bên thành các quy định pháp luật, kế hoạch và hành động thiết thực.

Bà Lưu Anh khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng việc tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã tạo cơ hội mới để hai bên thúc đẩy hợp tác lập pháp theo hướng thường xuyên, thiết thực và hiệu quả hơn.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa trao đổi chính trị với phối hợp pháp luật, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hai nước phát triển ổn định, hợp tác cùng có lợi và cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược./.

Củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tăng cường hợp tác nghị viện, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

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