Chính trị

Bộ Ngoại giao bác bỏ thông tin tàu Việt Nam bị tấn công ở eo biển Hormuz

Tàu NV Sunshine không bị tấn công và vẫn đang hoạt động bình thường. Công ty chủ tàu luôn duy trì liên lạc thường xuyên với tàu để nắm rõ tình hình hoạt động thực tế.

Minh Thu
Tàu NV Sunshine. (Ảnh: NV-Trans)
Tàu NV Sunshine. (Ảnh: NV-Trans)

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 15/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc truyền thông quốc tế đăng tải thông tin tàu NV Sunshine của Việt Nam bị tấn công khi đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz.

Người phát ngôn cho biết: Sáng 10/10 vừa qua, Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt – đơn vị sở hữu tàu NV Sunshine đã đăng tải thông tin chính thức, khẳng định thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công là tin giả.

Tàu NV Sunshine không bị tấn công và vẫn đang hoạt động bình thường. Công ty luôn duy trì liên lạc thường xuyên với tàu để nắm rõ tình hình hoạt động thực tế.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực này.

Trước đó, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV-Trans) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, PV-Trans đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NV-Trans) – đơn vị thành viên trực tiếp sở hữu, quản lý và khai thác tàu NV Sunshine – khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế của tàu. Trên cơ sở liên lạc trực tiếp với Thuyền trưởng tàu và các bên liên quan, Công ty NV-Trans xác nhận thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công tại eo biển Hormuz là không đúng sự thật.

PV-Trans khẳng định: Tàu NV Sunshine không bị tấn công. Các thuyền viên và hàng hóa trên tàu đều an toàn. Tàu hiện đang hoạt động khai thác ổn định và theo đúng kế hoạch.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Liên quan đến các diễn biến ở Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về tình hình người Việt trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Arab Saudi.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng của các đợt tấn công.

Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và của sở tại và các cái đầu mối cộng đồng của người Việt tại sở tại để theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam bị ảnh hưởng hay gặp nạn bởi các cuộc tấn công không gần đây.

Trước đó, ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi, cân nhắc không di chuyển đến những khu vực nguy hiểm và có nguy cơ bị tấn công cũng như hạn chế tụ tập đông người.

Với công dân đang có kế hoạch đi tới Arab Saudi, cần cân nhắc di chuyển trong thời gian này nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam cần giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại./.

(Vietnam+)
#Tàu NV Sunshine #Eo biển Hormuz #Tình hình an ninh Trung Đông #Vận tải dầu khí #Việt Nam tại Iran TP. Hà Nội
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