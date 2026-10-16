Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy hợp tác lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Đánh giá về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc, ông Vương Hàn Linh, Phó Nghiên cứu viên Viện Luật quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, qua đó tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Ông Vương Hàn Linh nhận định việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Trung Quốc trong vòng chưa đầy nửa năm sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc hồi tháng 4/2026 cho thấy hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được duy trì.

Đây cũng là cơ sở để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện và cụ thể hóa những nhận thức chung đã đạt được ở cấp lãnh đạo.

Theo ông, hợp tác toàn diện không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, văn hóa và kinh tế, mà còn bao gồm hoạt động của các cơ quan lập pháp. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, việc tăng cường trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện để các thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả.

Đề cập cơ chế hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, ông Vương Hàn Linh cho biết hai bên đã thiết lập cơ chế ủy ban hợp tác, hướng tới duy trì trao đổi thường xuyên và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Theo ông, chuyến thăm của lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến Việt Nam năm 2025 và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc lần này góp phần duy trì hoạt động của cơ chế đã được thiết lập, tạo điều kiện để hai bên trao đổi kinh nghiệm lập pháp và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì cơ chế trao đổi định kỳ, bởi thông qua đó, hai bên có thể kịp thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhận diện những vấn đề cần phối hợp xử lý và nghiên cứu các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ song phương.

Ông bày tỏ kỳ vọng hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong những năm tới, góp phần nâng cao tính liên tục và hiệu quả của hợp tác.

Ông Vương Hàn Linh kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Theo ông Vương Hàn Linh, nhu cầu phối hợp lập pháp ngày càng rõ nét khi quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển. Các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, đầu tư, kết nối giao thông và phòng, chống tội phạm đều đòi hỏi sự phối hợp về pháp luật. Việc hoàn thiện các quy định liên quan sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động xuyên biên giới.

Đề cập kết nối đường sắt, ông cho rằng việc phối hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật và khuôn khổ pháp lý có thể hỗ trợ thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa hai nước.

Ông nhắc tới các kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt của Việt Nam, trong đó có những tuyến kết nối khu vực biên giới với các trung tâm kinh tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi về tiêu chuẩn đường sắt.

Theo chuyên gia này, khi các dự án kết nối hạ tầng được triển khai, cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường trao đổi nhằm tạo điều kiện pháp lý cho hợp tác, qua đó hỗ trợ kết nối liên vùng và liên kết kinh tế.

Bên cạnh cấp trung ương, ông Vương Hàn Linh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương, nhất là tại các tỉnh, thành phố giáp biên giới.

Theo ông, các hoạt động trao đổi giữa cơ quan lập pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với một số địa phương của Việt Nam, trong đó có những cơ chế hợp tác được thiết lập giữa thành phố Bách Sắc của Trung Quốc và tỉnh Tuyên Quang của Việt Nam, cho thấy khả năng mở rộng phối hợp ở cấp cơ sở. Những cơ chế này có thể hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho người dân qua lại và tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm.

Ông cũng đề cập hoạt động trao đổi giữa thành phố Đông Hưng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với địa phương phía Việt Nam, trong đó có việc phổ biến kiến thức pháp luật để người dân hai bên hiểu rõ hơn các quy định của nhau.

Theo ông, việc nâng cao nhận thức pháp luật góp phần giúp người dân tuân thủ quy định tại địa bàn qua lại, hạn chế những vấn đề phát sinh trong giao thương và giao lưu dân cư. Đây cũng là một phương diện cụ thể của hợp tác song phương, đưa hoạt động phối hợp từ cấp trung ương xuống địa phương và cộng đồng dân cư vùng biên.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, chuyên gia Trung Quốc cho rằng các cơ quan lập pháp hai nước có thể tiếp tục trao đổi về tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, bảo hộ đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và hợp tác công nghiệp. Đây là những lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với hoạt động của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới, do đó cần khuôn khổ pháp lý rõ ràng, ổn định và phù hợp với các cam kết của mỗi nước.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, trong bối cảnh lượng khách du lịch, doanh nhân và sinh viên đi lại giữa hai nước ngày càng tăng.

Ông Vương Hàn Linh bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước và tạo thuận lợi cho hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Theo ông, việc duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện sẽ là một kênh quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước./.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội: Tạo động lực mới cho hợp tác thực chất Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tiếp tục được phát huy, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.