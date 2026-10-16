Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Brussels đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Hương Trà về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này.

- Xin Đại sứ đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới EU và Vương quốc Bỉ?

Đại sứ Nguyễn Hương Trà: Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

- Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện từ đầu năm 2026. Theo Đại sứ, đâu là những điểm sáng nổi bật và những thách thức đặt ra trong triển khai quan hệ hai bên?

Đại sứ Nguyễn Hương Trà: Có thể khẳng định quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Trong dịp này, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có tầm mức quan hệ sâu sắc nhất với EU, bên cạnh những khuôn khổ và cơ chế hợp tác hiệu quả trên tất cả trụ cột mà hai bên đã thiết lập và triển khai trong hơn 30 năm qua.



Tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được tăng cường thông qua các trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, trong khi EU là một trong bốn đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việc hai bên cùng đề cao luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại càng tạo nền tảng vững chắc để tăng cường quan hệ song phương.

Dù vậy, quan hệ Việt Nam-EU còn nhiều dư địa để phát triển. Hai bên đang tiếp tục nỗ lực để triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận, cam kết đã ký kết; phát huy thế mạnh của mỗi bên để tăng tính bổ trợ trong hợp tác, trong đó Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với EU trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam cũng kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc làm cầu nối cho hợp tác giữa EU với ASEAN nói chung và từng thành viên ASEAN nói riêng.

- Theo Đại sứ, trong thời gian tới, Việt Nam và EU nên ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực nào, và hai bên cần phối hợp như thế nào để triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện?

Đại sứ Nguyễn Hương Trà: Trong cục diện quốc tế phức tạp như hiện nay, ưu tiên hàng đầu của các nước, các trung tâm kinh tế-chính trị lớn trên thế giới đều là tìm kiếm những động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao tính tự cường và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành một nội dung hợp tác ngày càng được ưu tiên giữa Việt Nam-EU.

Hai bên cũng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả triển khai những thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Hai bên cũng mong muốn tăng cường phối hợp trong các nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, an ninh mạng.

Để những ưu tiên hợp tác mới mang lại kết quả thực chất, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai bên, ý chí chính trị thôi là chưa đủ mà hai bên cần tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả triển khai những khuôn khổ, cơ chế hợp tác sẵn có; huy động sự vào cuộc của tất cả các chủ thể, gồm các doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước; đồng thời, cần có những cách thức mới, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác đã đề ra.

- Với Bỉ, theo Đại sứ, những lĩnh vực nào có tiềm năng tạo đột phá và phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, trở thành các trụ cột tăng trưởng mới trong quan hệ song phương?

Đại sứ Nguyễn Hương Trà: Sau hơn nửa thế kỷ phát triển quan hệ, đã đến lúc hai bên có nhu cầu khai phá những lĩnh vực hợp tác mới, trong đó khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn. Hợp tác về logistics, cảng biển, phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi cho sự phát triển của cả hai nước.

Trên nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp được thiết lập năm 2018, hai bên cũng có thể mở rộng hợp tác nông nghiệp sang các lĩnh vực mới, chuyên biệt hơn, như nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác đa phương cũng là một lĩnh vực hai bên có thể đẩy mạnh khi hai nước cùng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có LHQ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, các cơ chế ASEAN-EU. Việc chia sẻ quan điểm chung về đề cao hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế cũng tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác đa phương.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Góp phần nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn.