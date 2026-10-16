Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Bắc Ninh

Sáng 16/10, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tiếp và làm việc với Đoàn.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón đồng chí Vilay Lakhamphong cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm, làm việc tại thành phố; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam nói chung, thành phố Bắc Ninh nói riêng thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác, gắn bó với các địa phương của Lào.

Quan hệ giữa Bắc Ninh với các địa phương bạn được vun đắp qua nhiều chuyến thăm, trao đổi đoàn, hoạt động giao lưu văn hóa và những chương trình hỗ trợ cụ thể trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, củng cố tình đoàn kết giữa hai bên.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đã được xây dựng, thành phố Bắc Ninh tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với tỉnh Xay Sổm Bun vào tháng 12/2025 và tỉnh Hủa Phăn vào tháng 2/2026.

Các thỏa thuận tập trung vào trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và phát triển kinh tế-xã hội; hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, y tế; giao lưu văn hóa, thể thao; phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Thành phố Bắc Ninh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trường học, các công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa phương của nước bạn Lào với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Những công trình này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự hỗ trợ thiết thực của Bắc Ninh đối với các địa phương của Lào. Các hoạt động hợp tác tiếp tục được duy trì thông qua những chuyến thăm, làm việc giữa lãnh đạo hai bên.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đánh giá cao việc Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dành thời gian khảo sát thực tế tại cơ sở, tìm hiểu kinh nghiệm vận hành hệ thống chính trị cấp xã và mô hình quản lý hành chính tinh gọn, hiện đại.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Bắc Ninh, chia sẻ việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian và động lực phát triển mới; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác của Lào; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Xay Sổm Bun và tỉnh Hủa Phăn triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào những chương trình, dự án đã thống nhất, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu, giáo dục, đào tạo và hoạt động hỗ trợ trực tiếp đời sống nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và thành phố Bắc Ninh dành cho Đoàn; khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, đồng chí ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển công nghiệp và những kết quả trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh với các địa phương của Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Trước đó, Đoàn công tác cùng các lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan thực tế Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Tại buổi hội đàm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào.

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