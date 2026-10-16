Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), đồng chí Lương Cường.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Văn An, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (dự tại điểm cầu Vĩnh Long); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: "Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới"; "Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Nghị quyết về tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; "Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh"; "Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững"; "Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phóng viên TTXVN tiếp tục thông tin về Hội nghị./.

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Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Sáng 16/10/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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