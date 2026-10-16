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Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 16/10/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày, quán triệt những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng (31-NQ/TW, 29-NQ/TW, 30-NQ/TW). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giới thiệu chuyên đề “Về Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giới thiệu chuyên đề “Về Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Kết luận số 105-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Kết luận số 105-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tbt-t.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tbt-tl-6015.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-trinh-van-quyet.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-toan-canh.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
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Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Nghị quyết Trung ương 4 #Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm
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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4

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Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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