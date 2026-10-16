Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thường trực Ban Bí thư Lào
Chiều 15/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026
Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."
Phố phường Hà Nội đón gió Thu trong nồng nàn mùi hương hoa sữa
Hà Nội tháng Mười mang một thứ dư vị đặc trưng, là lúc gió heo may len lỏi qua từng ô cửa sổ khiến lòng người bình yên đến lạ, gió cũng gõ cửa mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa sữa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương
Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Tiệc chiêu đãi Thường trực Ban Bí thư Lào
Trưa 15/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Tiệc chiêu đãi đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội
Sáng 15/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ đón Thường trực Ban Bí thư Lào
Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Thường trực Ban Bí thư Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Sáng 15/10, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Bức tranh mùa Thu quyến rũ trên khắp thế giới
Mùa Thu là thời điểm nhiều nơi trên thế giới khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ; những hàng cây thay lá, mặt hồ phản chiếu bầu trời trong xanh và ánh nắng dịu nhẹ tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Trưa 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Sắc vàng rực rỡ say đắm lòng du khách trên Bản Tèn
Những thửa ruộng bậc thang tại Bản Tèn ở Thái Nguyên tạo nên một sắc vàng rực rỡ, hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng, tạo thành bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, huyền ảo, làm say đắm lòng du khách.
Thủ tướng chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035
Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương về triển khai thực hiện chương trình.
Độc đáo hệ thống giếng cổ Chăm hơn 2.000 năm tuổi ở Quảng Trị
Với kỹ thuật xếp đá dẫn nước từ mạch ngầm, 14 giếng cổ được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia vẫn cung cấp nguồn nước trong mát quanh năm, phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.
Biến gỗ vụn thành thuyền buồm mỹ nghệ, thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
Từ những miếng gỗ vụn tận dụng, anh Trần Văn Điệp, xã Cát Thành, Ninh Bình, đã chế tác thành những chiếc thuyền buồm mỹ nghệ tinh xảo, mang giá trị thẩm mỹ và mở ra hướng phát triển kinh tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thị trưởng thành phố Hamburg
Chiều 14/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu di tích Lương Gia Hà tại Trung Quốc
Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 14/10/2026, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích Lương Gia Hà.
Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam
Chiều 14/10/2026, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội.
Hà Nội thí điểm tạo mảng xanh tại các khu vực trụ cầu, hầm chui
Hà Nội đang triển khai thí điểm trồng cây leo quanh trụ đường sắt trên cao, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt và cây rủ dọc thành hầm chui để tăng mảng xanh đô thị.
Sau hơn nửa thế kỷ, 731 hài cốt liệt sĩ trở về trong vòng tay Nhân dân
Sáng 14 tháng 10 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Chủ tịch Quốc hội thăm một số di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tại tỉnh Thiểm Tây
Sáng 14/10, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm một số khu di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Thành ủy Diên An
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, trưa 14/10, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng.
Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban Quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
Sáng 14/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý 3/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sỹ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình.
Nhân dân TP Hồ Chí Minh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa hài cốt các Anh hùng, liệt sỹ về nơi an táng
Hàng ngàn người dân đã đứng chờ sẵn tại các trục đường có đoàn xe đưa hài cốt đi qua, với hoa cúc trắng trên tay để tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ.