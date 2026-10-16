Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy HĐND tỉnh, thành phố

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân (Hội đồng Nhân dân) tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Theo Quy định, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố là đảng ủy cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đồng thời là cấp ủy cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng được thành lập trong phạm vi các ban của Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố.

Đảng ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy; có chức năng lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hoạt động của đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quy định xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy có trách nhiệm định hướng việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân; chú trọng những vấn đề quan trọng, bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Đảng ủy cũng lãnh đạo, định hướng công tác thẩm tra, xem xét, quyết định các chính sách thuộc thẩm quyền; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và Nhân dân theo quy định.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, Quy định nêu rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác cán bộ theo phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Việc tuyển chọn, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm và thực hiện các nội dung khác về công tác cán bộ phải tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thẩm quyền được giao.

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Vũ Văn Đạt/TTXVN)

Đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thực hiện các hình thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, Đảng ủy lãnh đạo công tác nhân sự của Đảng theo phân cấp; việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quy định nêu rõ yêu cầu phân định rõ trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Đảng ủy thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng, bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân tuân thủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp tỉnh, nhưng không quyết định thay Hội đồng Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Về mối quan hệ công tác, Quy định xác định các mối quan hệ giữa Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố với tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy; các tổ chức đảng trực thuộc; Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân; Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương; cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan. Việc xác định rõ các mối quan hệ này là cơ sở tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kèm theo Quy định là Phụ lục về Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; nguyên tắc, chế độ làm việc; chương trình công tác; chế độ hội nghị; thông tin, báo cáo, học tập và bảo mật; việc ban hành, quản lý văn bản; chế độ tự phê bình, phê bình và chất vấn; công tác sơ kết, tổng kết.

Trên cơ sở Quy chế mẫu, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của cấp có thẩm quyền.

Quy định cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng, kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cấp ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy định và kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương; tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan, bảo đảm thống nhất với nội dung Quy định mới./.

Mời độc giả xem Quy định số 223-QĐ/TW và các Phụ lục tại đây./.

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