Hoàn thiện chính sách đất đai, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước được thông tin, làm rõ, với trọng tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng hai con số.

Định giá đất công khai, minh bạch

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc hoàn thiện các nội dung có tác động sâu rộng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đặc biệt là cơ chế định giá đất sát với giá thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2026 là yêu cầu đặc biệt quan trọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã giao tại Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, yêu cầu, Luật Đất đai cần được hoàn thiện và ban hành trong năm 2026.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã cho ý kiến về các định hướng chính sách đối với dự án luật này. Dự kiến, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua dự thảo luật. Tinh thần xuyên suốt của việc hoàn thiện dự thảo luật là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên các cơ sở, chủ trương đột phá đúng quy tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, bà Phạm Thị Hồng Yến nêu.

Về quyết định giá đất, cơ chế định giá đất, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết định hướng là sẽ được xác định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; sẽ tiến hành kết hợp liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm ngăn ngừa tình trạng thao túng, hình thành giá ảo. Đồng thời, hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đối với thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc hoàn thiện các quy định phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống nhân dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án...

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những nội dung dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và hoạt động giám sát, góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, bên cạnh công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ hai, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, tập trung đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét đánh giá công tác điều hành nền kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ cũng như việc đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Quốc hội cũng sẽ đánh giá việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển của đất nước; thực hiện các giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm đưa các lĩnh vực này trở thành động lực chính của nền kinh tế. Cùng với đó là các nội dung về phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và dự báo bối cảnh năm 2027, theo Chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, thảo luận tại tổ, thảo luận hội trường và thực hiện quyết nghị tại Kỳ họp về nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 và thực hiện ngân sách nhà nước năm 2027, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, giải pháp thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, các mục tiêu tăng trưởng dự kiến sẽ được xác định và giao đến từng tỉnh, thành phố.

Đối với công tác điều hành tài chính, ngân sách nhà nước, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật tài chính; đánh giá hiệu quả chi ngân sách bằng kết quả thực tế, gắn trách nhiệm trong phân bổ và sử dụng ngân sách, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bà Phạm Thị Hồng Yến kỳ vọng những giải pháp trên sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026-2027, đồng thời tạo động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong dài hạn./.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng dự án Luật Đất đai sửa đổi Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh.

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