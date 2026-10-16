Chính trị

Ông Phạm Đức Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thùy Dương
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng. (Ảnh: Bộ Tài chính)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Ngày 16/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước đối với ông Phạm Đức Thắng.

Theo Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 15/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chúc mừng Kho bạc Nhà nước đã kiện toàn công tác cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và cá nhân đồng chí đã được tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, với bề dày kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao, ông Phạm Đức Thắng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kho bạc Nhà nước #Phạm Đức Thắng #Bổ nhiệm lãnh đạo #Tài chính #Cải cách hành chính
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