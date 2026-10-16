Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt.” Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ Công bố là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của chương trình; đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong,” góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế ngày càng cao của sản phẩm, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp lan tỏa niềm tự hào, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới, đưa sản phẩm Việt Nam chinh phục những thị trường mới bằng chất lượng và uy tín.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã công bố và trao danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm 2026 cho 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Các sản phẩm được lựa chọn thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ.

Trải qua 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp ngày hôm nay, đặc biệt là 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp đã được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

Chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Đáng chú ý, kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai với hệ thống tiêu chí mới, trong đó nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm. Nội dung đánh giá cũng chú trọng hơn đến nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh tiêu chí nhằm gắn kết quả xét chọn với năng lực đổi mới, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Điểm lại những kết quả đáng tự hào của Chương trình Thương hiệu quốc gia trong hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Thủ tướng đánh giá, thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp được vinh danh đạt Thương hiệu quốc gia hôm nay. Nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cao nhất phấn đấu đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm; tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, Thủ tướng khẳng định đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, tăng cường năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu và hành trình ấy đòi hỏi doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng cho biết, 9 tháng năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng cao gắn trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, GDP quý III tăng 9,95%, GDP 9 tháng tăng 9,01% thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm 2026 ước đạt 1.100 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 quốc gia, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Những kết quả đó có đóng góp trực tiếp, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tiên phong về chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Đại diện các đơn vị nhận chứng nhận sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mặc dù vậy, Thủ tướng cho rằng cũng cần nghiêm túc nhìn nhận rằng không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, các nghị quyết chiến lược của Đảng đã mở ra không gian phát triển mới, trong đó Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10-12%/năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP; Nghị quyết 79-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp trong nhóm 500 lớn nhất thế giới. Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng cho rằng phải chuyển dịch mạnh mẽ từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế; từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia phải phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân; chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn; doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm; chuyển từ "làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thủ tướng lưu ý phải chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững; phát triển hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường; tận dụng hiệu quả các FTA.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt phải không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị; hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc; không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh. Đồng thời, phải kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm; tôn trọng pháp luật, bảo vệ người lao động, môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái và thực hiện các chuẩn mực môi trường, xã hội, quản trị; giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia.

Nêu rõ muốn thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước, chúng ta phải có cộng đồng doanh nghiệp mạnh hơn, đổi mới hơn và thương hiệu có sức cạnh tranh toàn cầu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đồng hành, có các giải pháp điều hành thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân làm thước đo. Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị; Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10-năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; gắn kết thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm; xác định mục tiêu, lộ trình hình thành những thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế, thể hiện một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, trách nhiệm và tin cậy.

Cùng với đó, phải đổi mới Chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng, hiệu quả thực chất làm thước đo; hoàn thiện tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần và tiêu chuẩn xanh; kiên quyết tăng hậu kiểm, thu hồi danh hiệu khi không còn đáp ứng tiêu chí. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia phải là sự bảo chứng về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh.

Mặt khác, Bộ Công thương phải huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới; kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa và truyền thông; phát huy mạng lưới, vai trò của các cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp mở thị trường, bảo vệ tài sản trí tuệ và xây dựng hiện diện lâu dài; phát huy vai trò doanh nghiệp tiên phong trong mở đường và lan tỏa giá trị thương hiệu Việt.

Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới; đồng thời kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam./.

Thủ tướng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 Tối 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt," được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.