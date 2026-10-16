Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026: 227 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026 của Bộ Công Thương, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra vào tối 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt.”

Điều này thể hiện hành trình phát triển liên tục của thương hiệu Việt Nam: khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, trí tuệ, tinh thần lao động và khát vọng của con người Việt Nam; bồi đắp bằng chất lượng, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong của doanh nghiệp; từ đó hội tụ thành sức mạnh của Thương hiệu quốc gia Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026 của Bộ Công Thương, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Danh sách được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ./.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Từ vinh danh quá khứ đến lời cam kết với tương lai 227 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế.