Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Từ vinh danh quá khứ đến lời cam kết với tương lai

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. Cùng dự có lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ Công bố là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng tiêu chí của chương trình. Đồng thời, sự kiện lan tỏa các giá trị cốt lõi “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong,” góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế của thương hiệu Việt trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Sức bền của “chữ tín”

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp hiện nay.

Theo Bộ trưởng, con số ấn tượng nhất là 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên. “Thương hiệu, xét cho cùng, được đo bằng sức bền của chữ tín qua từng thăng trầm của thị trường,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Bộ trưởng cho rằng chương trình không thể đứng yên trong vai trò người tôn vinh. Chương trình phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cả cộng đồng doanh nghiệp.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi, nhưng thước đo đã thay đổi căn bản. Trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm. Việc thẩm định đi thẳng vào năng lực nghiên cứu-phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi Số, chuyển đổi Xanh và tài sản trí tuệ. Đây đều là những động lực tăng trưởng mà Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, có sự thẩm tra của các bộ, ngành, địa phương. “Nói cách khác, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia hôm nay không phải là giải thưởng cho quá khứ, mà là lời cam kết của doanh nghiệp với tương lai,” Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhìn lại hơn hai thập kỷ, Bộ trưởng đánh giá đóng góp lớn nhất của chương trình là đã đưa việc xây dựng thương hiệu từ nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp thành một quá trình có chuẩn mực, có định hướng và có sự kết nối ở tầm quốc gia. Sự kết nối này diễn ra giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ thị trường.

Chuẩn mực ấy đã chuyển hóa thành đầu tư thật. 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp này còn lan tỏa chuẩn mực về quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị. Điều đó phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.

“Khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, cái chúng ta bán ra không chỉ là hàng hóa, mà là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Thương hiệu quốc gia, vì thế, phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam,” Bộ trưởng nói.

Chuyển từ tôn vinh sang kiến tạo, đồng hành

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết trong giai đoạn tới, đơn vị này xác định chương trình phải chuyển mạnh từ xét chọn, tôn vinh sang kiến tạo, đồng hành, tập trung vào bốn hướng chính.

Trước hết, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này gắn kết thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương và thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Song song đó, chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu sẽ được gắn chặt với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Chương trình phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định uy tín của danh hiệu sẽ được giữ gìn bằng kỷ luật của chính chương trình. Tiêu chí tiếp tục được nâng theo chuẩn quốc tế, việc giám sát được thực hiện cả sau công nhận, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những trường hợp không còn xứng đáng./.

Thủ tướng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 Tối 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt," được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

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