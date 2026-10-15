Khai mạc Tuần lễ Nông sản OCOP và đặc sản vùng miền tại Hải Phòng

Tối 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, diễn ra lễ khai mạc Chương trình xúc tiến thương mại “Tuần lễ Nông sản OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026,” quy tụ 200 gian hàng của 123 đơn vị, tổ chức, cá nhân đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu hơn 2.000 sản phẩm nông sản, thực phẩm và đặc sản địa phương.

Trong tổng số gian hàng tham gia chương trình có 130 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao. Đây là dịp để người tiêu dùng Hải Phòng tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền, từ miền núi, đồng bằng đến ven biển.

Các sản phẩm được trưng bày đa dạng về chủng loại, từ gạo Séng Cù, chè Thái Nguyên, măng, miến, mộc nhĩ Sơn La đến giò chả Ước Lễ, chả cốm Làng Vòng (Hà Nội), gà ủ muối Tân Sơn (Phú Thọ), thạch đen Cao Bằng, rau củ sấy Hải Phòng.

Chương trình còn giới thiệu yến sào Khánh Hòa, Đà Nẵng, rong biển, tỏi Lý Sơn, đặc sản Tây Nguyên, các loại bánh miền Tây cùng hải sản và sản phẩm chế biến từ hải sản của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết chương trình hướng tới quảng bá nông sản chất lượng, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các địa phương; đồng thời tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy liên kết cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng Việt, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, lan tỏa những giá trị văn hóa và bản sắc đặc trưng của từng vùng miền.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP, chương trình là cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Đại diện Hợp tác xã Minh Phương (Phú Thọ) cho biết đơn vị mang đến sự kiện những đặc sản quê hương gắn với câu chuyện văn hóa bản địa, mong muốn đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tìm kiếm khách hàng và từng bước tiếp cận các chuỗi siêu thị.

Đánh giá Hải Phòng là thị trường có nhiều tiềm năng, đại diện hợp tác xã kỳ vọng hoạt động kết nối tại chương trình sẽ giúp đơn vị hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tìm kiếm các hợp đồng tiêu thụ quy mô lớn, qua đó tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.

Bên cạnh khu vực trưng bày và bán sản phẩm, chương trình còn tổ chức không gian ẩm thực với các món ăn đặc trưng vùng miền cùng những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Tuần lễ Nông sản OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 15/10 đến 20/10.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, tăng cường kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước./.

Sản phẩm OCOP vươn xa nhờ sức hút du lịch nông thôn Sự kết hợp giữa khai thác bản sắc văn hóa, phát triển du lịch trải nghiệm và nâng tầm sản phẩm OCOP đặc trưng đang tạo ra cuộc chuyển mình mạnh mẽ, giúp kinh tế nông thôn Việt Nam vươn tầm cao mới.