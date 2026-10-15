PVOIL giảm giá 350 đồng mỗi lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

Từ 0 giờ 00 ngày 16/10/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đồng loạt giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc, triển khai chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình.” Với quy mô triển khai rộng khắp, chương trình góp phần chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, chung tay bình ổn thị trường.

Chương trình kéo dài đến 15 giờ 00 ngày 22/10/2026, thể hiện sự chủ động, kịp thời của PVOIL trong việc đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng là những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc PVOIL giảm giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân và chi phí vận hành của doanh nghiệp. Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong thời gian khuyến mại mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trên nhiều địa bàn, từ người sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu nhiên liệu thường xuyên.

Chương trình áp dụng cho cả xăng và dầu, phục vụ nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất, kinh doanh. Đối với những người mưu sinh bằng phương tiện vận tải, các hộ kinh doanh giao nhận hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu, khoản tiết kiệm được cộng dồn qua mỗi lần mua hàng, góp phần giảm chi phí duy trì hoạt động. Trên quy mô 1.100 cửa hàng xăng dầu, những khoản tiết kiệm từ từng giao dịch cộng lại tạo nên giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội.

“PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” cụ thể hóa trách nhiệm đồng hành với người dân và xã hội của PVOIL. Qua chương trình, Tổng công ty hy vọng góp thêm một hành động thiết thực vào nỗ lực bình ổn thị trường, hỗ trợ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm./.

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