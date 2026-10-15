Chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế, cho thấy áp lực lạm phát từ năng lượng vẫn tiếp diễn trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc xung đột với Iran.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 15/10, thước đo áp lực lạm phát cơ bản này tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây lần lượt là mức tăng theo tháng và theo năm lớn nhất kể từ tháng 3/2022 và tháng 12/2022.

Cả hai mức tăng đều vượt dự báo của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát, vốn dự đoán chỉ số này tăng 0,6% trong tháng và 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năng lượng là yếu tố đóng góp đáng kể vào các mức tăng này, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu và đẩy giá tăng vọt.

Chỉ số PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh trong chỉ số lạm phát bán buôn, tăng 0,7% trong tháng và tăng 5% trong giai đoạn 12 tháng.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy giá năng lượng tăng vọt đang gây ra tác động dây chuyền đến các nhóm hàng hóa khác. Trong báo cáo công bố hôm 15/10, BLS cho biết gần một nửa mức tăng của giá hàng hóa chế biến phục vụ nhu cầu hiện tại trong tháng 9 có liên quan đến việc giá nhiên liệu diesel tăng. Đây là báo cáo mới nhất trong những ngày gần đây cho thấy lạm phát tiếp tục tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm 14/10 cho thấy chỉ số này tăng 0,6% từ tháng 8 đến tháng 9 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát lần lượt dự báo mức tăng 0,6% và 3,6%.

Không tính thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế dự báo các mức tăng tương ứng là 0,2% và 2,5%.

Theo phân tích của Bespoke Investment Group, Sách Beige công bố hôm 14/10, ghi chép về hoạt động kinh tế do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát hành, có số lần đề cập đến các thuật ngữ liên quan đến lạm phát cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ công bố trong một báo cáo riêng ngày 15/10, doanh số bán lẻ tăng 0,8% trong tháng 9, vượt mức tăng 0,4% mà các nhà kinh tế dự báo. Tuy nhiên, đây là mức tăng chậm hơn so với tháng trước đó, khi doanh số bán lẻ tăng hơn 1%.

Nếu loại trừ chi tiêu cho ôtô và các trạm xăng, doanh số bán lẻ tăng 0,25% từ tháng 8 đến tháng 9, giảm so với mức tăng khoảng 1,1% trong kỳ trước. Sự chững lại này cho thấy giá nhiên liệu cao đang khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu ở những lĩnh vực khác.

Các số liệu công bố trong tuần này khiến ngày càng nhiều nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất vay vốn vào ngày 28/10 là gần 34%, tăng từ mức dưới 18% một tuần trước đó. Khoảng 90% dự báo Fed sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm nay.

Các báo cáo này cung cấp một số thông tin cuối cùng về tốc độ lạm phát tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện có thể ảnh hưởng đến mức độ quyền lực mà mỗi đảng chính trị nắm giữ tại Washington./.

Mỹ tăng chi phí sinh hoạt lên mức cao nhất trong 3 năm do lạm phát kéo dài Tỷ lệ điều chỉnh được xác định dựa trên chỉ số giá tiêu dùng cho công nhân làm công ăn lương và nhân viên văn phòng tại đô thị, tính theo trung bình giá trị chỉ số của các tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

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