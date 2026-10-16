Đồng Tháp: Giá thanh long tăng mạnh sau thời gian dài giảm giá

Sau thời gian dài giảm giá, hiện giá thanh long cuối vụ thuận tại Đồng Tháp tăng mạnh, giúp nhà vườn có lợi nhuận khá, tạo điều kiện đầu tư cho vụ sản xuất mới.

Bà Trương Thị Hoa, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình cho biết, gia đình đang thu hoạch 2.000m2 thanh long vào thời điểm cuối vụ thuận.

Hiện nay, phần lớn diện tích thanh long của nhà vườn chuyển sang xử lý xông đèn để sản xuất vụ nghịch, khiến nguồn cung thanh long trên thị trường giảm, trong khi nhu cầu thu mua tăng, đẩy giá lên cao.

Theo bà Hoa, thanh long ruột đỏ loại 1 hiện được các kho thu mua với giá 33.000 đồng/kg; loại 2 có giá 23.000 đồng/kg; loại 4 và loại 3 dao động từ 18.000-20.000 đồng/kg, tăng từ 8.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước.

Gia đình bà Hoa vừa bán khoảng 300 kg thanh long loại 4 với giá 18.000 đồng/kg. Dự kiến trong tuần tới, gia đình sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích thanh long còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình cho biết, hiện nhà vườn trên địa bàn đang bước vào giai đoạn xử lý xông đèn để sản xuất thanh long nghịch vụ, phục vụ thị trường cuối năm.

Bà Trương Thị Hoa, ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, thu hoạch thanh long. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, địa phương đang xây dựng lại các mã số vùng trồng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhà vườn tăng cường liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP.

Đến nay, xã Tân Thuận Bình có tổng diện tích thanh long 2.795 ha, trong đó thanh long ruột đỏ chiếm 2.096ha, ruột trắng 699ha. Qua rà soát, xã có 2 loại nông sản được liên kết tiêu thụ, gồm thanh long với diện tích 140,47ha, sản lượng liên kết khoảng 4.200 tấn và bưởi với diện tích 10 ha, sản lượng liên kết khoảng 200 tấn.

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, xã Tân Thuận Bình cho biết, hợp tác xã đang nỗ lực xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đến xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao. Trong đó, đơn vị chú trọng mở rộng mô hình sản xuất thanh long theo hướng nông nghiệp sạch, góp phần ổn định đầu ra cho xã viên và nhà vườn tại địa phương.

Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đã xây dựng vùng trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với 90 thành viên, sản xuất 115ha thanh long tại 8 tổ liên kết.

Toàn bộ diện tích đã được cấp mã số vùng trồng. Hợp tác xã chủ yếu liên kết sản xuất, hỗ trợ đầu tư và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn VietGAP, mã số vùng trồng.

Trước thực tế giá thanh long thiếu ổn định, đặt ra yêu cầu ngành hàng này không chỉ kiểm soát diện tích, sản lượng mà còn phải tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển chế biến.

Đa dạng hóa thị trường, tăng cường liên kết sản xuất-tiêu thụ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường, hạn chế tình trạng "được mùa, mất giá," từng bước nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành hàng thanh long.

Cơ sở thu mua thanh long ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, địa phương hiện có 8.558 ha thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn/năm.

Toàn tỉnh có 19 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ thanh long; khoảng 74 cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói, trong đó có 7 doanh nghiệp và 26 kho lạnh với công suất trữ lạnh 2.547 tấn/đợt.

Hệ thống này góp phần hỗ trợ tiêu thụ, sơ chế và bảo quản thanh long, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển ngành hàng thanh long theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Trong đó, địa phương chú trọng tổ chức lại sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, mở rộng diện tích đạt các tiêu chuẩn chất lượng, củng cố mã số vùng trồng, tăng cường liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh sơ chế, bảo quản và chế biến.

Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của trái thanh long, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng và hiệu quả kinh tế của ngành hàng./.

Lâm Đồng: Giá giảm sâu, nhà vườn dồn sức cho thanh long mùa nghịch Không dồn sức quá nhiều cho vụ chính, một số nhà vườn chủ động chọn thời điểm cho trái, chọn lứa để giữ lại, chọn thị trường tiêu thụ phù hợp.