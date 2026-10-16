Giá vàng thế giới tăng hơn 1% khi đồng USD suy yếu

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 15/10, hướng tới chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Trong khi đó, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này vẫn ở mức thấp, bất chấp số liệu lạm phát cao hơn dự kiến.

Vào lúc 18 giờ 01 phút ngày 15/10 GMT (1 giờ 01 phút sáng 16/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.153,42 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.170,10 USD/ounce. Chỉ số đồng USD giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong ba tuần.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định thị trường phần lớn đã dự liệu số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng cao sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày trước đó cao hơn dự kiến.

Ông nói: “Thị trường đang dần nhận ra rằng Fed phần nào bị hạn chế khả năng hành động do tình hình tài khóa của Mỹ, đồng thời việc tăng lãi suất lên cao hơn nhiều sẽ tạo gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế.” Lãi suất tăng thường khiến vàng kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khác, bởi vàng không mang lại thu nhập từ lãi.

Số liệu mới nhất cho thấy chỉ số PPI tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, do chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực, không chỉ giới hạn ở các sản phẩm năng lượng.

Số liệu này được công bố sau báo cáo CPI hôm 14/10, cho thấy giá tiêu dùng tăng nhanh hơn trong tháng 9 do giá xăng tăng mạnh. Sau báo cáo CPI, thị trường đã nâng đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10.

Tuy nhiên, Chủ tịch chi nhánh Fed tại San Francisco Mary Daly và Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman cho rằng Fed có thể chưa cần tăng lãi suất ngay lập tức, qua đó làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối tháng 10 ở mức khoảng 29%.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15/10 theo giờ miền Đông nước Mỹ (10 giờ 30 phút sáng ngày 16/10 theo giờ Việt Nam) , để tìm kiếm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ trước cuộc họp của Fed trong tháng này.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,5%, lên 57,05 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1%, lên 1.622,40 USD/ounce trong khi giá palladium tăng 3,4%, lên 1.131,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 16/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,30-143,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.134,08 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên 14/10; trong khi giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,2% lên 4.155,50 USD/ounce.