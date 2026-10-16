Công bố 499 sản phẩm của 277 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt,” kỳ xét chọn năm nay vinh danh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp.

Kỳ xét chọn năm 2026 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong.” Quy trình được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan, với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và đánh giá doanh nghiệp.

So với giai đoạn trước, nội dung đánh giá kỳ này dành ưu tiên cao hơn cho nhiều yếu tố: Năng lực nghiên cứu và phát triển; Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi Số, chuyển đổi Xanh; Quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; Phát triển nguồn nhân lực; Trách nhiệm xã hội, năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững.

Cách tiếp cận này thể hiện định hướng của chương trình trong giai đoạn mới. Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia không chỉ cần duy trì chất lượng và uy tín đã tạo dựng. Doanh nghiệp còn phải liên tục đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 không chỉ là một đêm hội tôn vinh những thành quả đáng tự hào, mà còn là một lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp. Đó là lời kêu gọi tiếp tục lấy chất lượng làm nền tảng vững chắc, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực bứt phá và lấy năng lực tiên phong làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Từ những “mạch nguồn” của chất lượng, trí tuệ và khát vọng trong từng doanh nghiệp, các giá trị Việt Nam đang tiếp tục kết nối thành “Dòng chảy Thương hiệu Việt.” Đó là dòng chảy không ngừng vận động, đổi mới và vươn xa, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, đáng tin cậy và có năng lực cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế./.

Kỳ xét chọn năm 2026 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là “Chất lượng-Đổi mới, sáng tạo-Năng lực tiên phong”. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Hơn hai thập kỷ xây dựng hệ giá trị chung Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai. Trải qua hơn hai thập kỷ, chương trình từng bước tạo dựng hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường, trách nhiệm với xã hội và sự phát triển bền vững. Điểm nhất quán của chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Một sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo giá trị cho doanh nghiệp. Sản phẩm ấy còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2026: Định vị thương hiệu Việt trong kỷ nguyên mới Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, cạnh tranh không chỉ đến từ giá mà còn ở chất lượng, uy tín... thì Thương hiệu Quốc gia không thể tách rời năng lực của doanh nghiệp, nền kinh tế.

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