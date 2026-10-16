Thái Nguyên kết nối cung-cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thái Nguyên có nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm OCOP, từ các mặt hàng nông sản đặc trưng, cây chè đến văn hóa làng nghề và du lịch nông thôn.

Nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng địa phương, tăng cường liên kết giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp, nhà phân phối, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản, ngày 16/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội kết nối cung-cầu, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 598 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 118 sản phẩm 4 sao và 467 sản phẩm 3 sao.

Kết quả này tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm có thế mạnh, đồng thời hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện thương hiệu và tiếp cận các kênh phân phối phù hợp.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nổi bật là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP; hội thảo “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị” và cuộc thi “Tinh hoa Trà Thái Nguyên - Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị.”

Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị sản phẩm địa phương, khuyến khích các chủ thể phát huy lợi thế bản địa, sáng tạo trong phát triển sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đáng chú ý, lễ ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động phân phối, mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP.

Để các thỏa thuận phát huy hiệu quả, các bên cần cụ thể hóa bằng kế hoạch cung ứng, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng và phương thức phối hợp phù hợp, từng bước hình thành chuỗi liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ.

Thông qua ngày hội, Thái Nguyên kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng; tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận nhiều phân khúc thị trường, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) có vai trò quan trọng trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tổ chức lại sản xuất ở khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, số lượng sản phẩm được công nhận OCOP không phải là đích đến cuối cùng của chương trình. Hiệu quả cần được đánh giá thông qua chất lượng, sức cạnh tranh, khả năng tiêu thụ, doanh thu và kết quả sản xuất, kinh doanh thực tế của các chủ thể. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển thêm sản phẩm, các địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Để phát huy hiệu quả những lợi thế này, tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quảng bá và ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Đặc biệt, việc tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Ngày hội kết nối cung-cầu, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 diễn ra đến hết ngày 18/10./.

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