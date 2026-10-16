Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt.”
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện./.
Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026: Gọi tên 227 doanh nghiệp tiêu biểu
Kỳ xét chọn lần thứ 10 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu chặng đường 23 năm bền bỉ xây dựng vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(TTXVN/Vietnam+)