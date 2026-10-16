Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục, VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên 16/10 sau 7 phiên giảm liên tiếp, đưa VN-Index trở lại trên mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HOSE chưa đạt 12.000 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,56 điểm lên 1.705,91 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm xuống 259,13 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 0,72 điểm lên 124,87 điểm.

Thị trường khởi sắc ngay từ đầu phiên khi lực cầu chiếm ưu thế so với áp lực bán. Dòng tiền mua chủ động duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch, giúp nhiều cổ phiếu chuyển sang sắc xanh sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài.

Nhóm ngân hàng đóng góp tích cực vào đà hồi phục của thị trường. Nhiều cổ phiếu tăng trên 2%, gồm CTG tăng 2,68%, BID tăng 2,26%, SHB tăng 2,4%, TPB tăng 2,13% và LPB tăng 2,15%. Trong khi đó, MBB và EIB giảm dưới 1%.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá. VHM tăng 3,57%, KDH tăng 3,66%, VRE tăng 1,11%, VPL tăng 2,6% và SJS tăng 6,33%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,38%, VPI giảm 2,63%; DXG, PDR và DIG giảm dưới 1%.

Nhóm hàng không cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tăng 2,94%, còn VJC của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tăng 0,16%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác hỗ trợ thị trường, gồm GVR tăng 1,13%, GMD tăng 1,89%, VNM tăng 1,05%, MSN tăng 1,42% và MWG tăng 1,51%.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng 3,3%, lên 18.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 6,1 triệu đơn vị. Diễn biến này nối tiếp nhịp hồi phục của cổ phiếu sau giai đoạn giảm giá mạnh. Tuy nhiên, mức tăng trong các phiên gần đây chưa đủ để khẳng định xu hướng tăng đã được xác lập.

Dù VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, thanh khoản thị trường vẫn ở mức rất thấp, chưa đạt 12.000 tỷ đồng. Đà hồi phục cũng tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa cho thấy sự lan tỏa rộng giữa các nhóm ngành.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên 16/10, kéo dài chuỗi bán ròng lên 11 phiên liên tiếp. HDB của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị hơn 182 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 69,34 tỷ đồng, PRT với 63,06 tỷ đồng và VIX với 47,06 tỷ đồng.

Thanh khoản thấp và áp lực bán ròng kéo dài cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, khiến nhịp hồi phục của thị trường chưa có cơ sở vững chắc để mở rộng sang nhiều nhóm cổ phiếu./.

VN-Index mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index giảm hơn 6,5 điểm xuống 1.698 điểm; thanh khoản thị trường đạt khoảng 16.800 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE khoảng 14.000 tỷ đồng.

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