Chính trị

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

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Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam ngày 17-18/10/2026.

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa.

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Đó là nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Thụy Sĩ #Tổng thống Thụy Sĩ #Guy Parmelin #Đối tác toàn diện TP. Hà Nội Thụy Sĩ
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