Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực

Theo Báo cáo kinh tế-xã hội, năm 2026, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Theo Báo cáo kinh tế-xã hội do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, năm 2026, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Về thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW, bảo đảm tiến độ 1.932/2.011 nhiệm vụ (96,1%); hoàn thành 1.326 nhiệm vụ (66,1%). Bố trí đủ 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số được tích cực triển khai. Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

VNeID trở thành kênh giao tiếp số chủ yếu giữa người dân và cơ quan quản lý nhà nước; đã cung cấp 85 tiện ích, tích hợp trên 40 triệu sổ sức khỏe điện tử; tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 3.000 tỷ đồng/năm...

Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa./.