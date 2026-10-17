Mẫu iPhone Duo của Apple 'cháy hàng' trong ngày mở bán

Chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay của Apple đã nhanh chóng "cháy hàng" trong đợt mở bán ngày 16/10 dành cho những đơn hàng đặt trước, trong khi thời gian giao hàng trực tuyến tại một số thị trường đã bị lùi đến cuối tháng 1/2027.

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD và vượt mức 3.000 USD đối với phiên bản có dung lượng lưu trữ 2TB.

Đây là sự thay đổi lớn nhất về thiết kế vật lý của iPhone trong nhiều năm qua, đồng thời thiết lập một mức giá hoàn toàn mới, cao hơn các dòng Pro và Pro Max.

Apple cho biết nhu cầu đặt hàng trước sản phẩm này “thực sự phi thường.” Hãng đang nỗ lực hết sức để đưa sản phẩm mang tính cách mạng mới này đến tay khách hàng nhanh nhất có thể và sẽ tiếp tục tiếp nhận đơn đặt hàng trực tuyến.

Mẫu iPhone tham vọng nhất từ trước đến nay của Apple có kích thước khi gập tương đương một cuốn hộ chiếu, được trang bị màn hình phía trước 5,4 inch và màn hình bên trong có thể gập lại 7,6 inch. Bề mặt màn hình được hoàn thiện bằng công nghệ nano-texture giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng, đồng thời khiến nếp gấp ở giữa màn hình gần như không thể nhận thấy.

Mẫu điện thoại gập theo kiểu quyển sách này là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này của Apple. Trong nhiều năm, hãng đã đứng ngoài thị trường điện thoại gập, để các đối thủ như Samsung và Google chiếm thị phần và liên tục cải tiến thiết kế sản phẩm.

Một cửa hàng của Apple tại Reston, khu đô thị thuộc hạt Fairfax, bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Làn sóng đặt hàng ban đầu mang đến cái nhìn đầu tiên về nhu cầu đối với chiến lược mà Apple đang đặt cược: Liệu một thiết kế hoàn toàn mới có thể thuyết phục khách hàng chi nhiều tiền hơn và tiếp tục củng cố vị thế của iPhone như một biểu tượng địa vị hay không.

iPhone Duo mang đến một loạt tính năng mới cho dòng sản phẩm quan trọng bậc nhất của Apple, trong đó có khả năng chạy hai ứng dụng song song hoặc mở đồng thời hai cửa sổ của cùng một ứng dụng. Các ứng dụng chuyển đổi liền mạch từ màn hình phía trước sang màn hình chính và ngược lại.

Người dùng cũng có thể tận dụng thiết kế gập của Duo bằng cách đặt điện thoại trên bàn theo tư thế giống một chiếc máy tính xách tay đang mở, xem nội dung ở nửa trên màn hình và thao tác điều hướng ở nửa dưới.

Ở chế độ dựng đứng, người dùng có thể đặt Duo trên một bề mặt phẳng theo hình chiếc lều để xem các chương trình truyền hình và phim ảnh, hoặc sử dụng điện thoại như một chiếc đồng hồ có nhiều tính năng trên bàn đầu giường.

Apple cũng bổ sung một số tính năng cho camera. Khi người dùng mở điện thoại và khởi chạy ứng dụng camera, màn hình phía trước sẽ hiển thị bản xem trước bức ảnh cho người được chụp.

Duo được trang bị camera sau góc siêu rộng và góc rộng, nhưng không có camera tele. Ở mặt trước, điện thoại sử dụng camera Center Stage của Apple, giúp giữ người dùng trong khung hình ngay cả khi họ di chuyển sang hai bên. Ngoài ra, còn có một camera FaceTime được giấu bên dưới màn hình gập chính.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, điện thoại gập dự kiến chỉ chiếm hơn 2% tổng lượng điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu trong năm nay, nhưng chiếm gần 7% doanh thu toàn ngành. Đến năm 2030, IDC dự báo phân khúc này sẽ chiếm 10% doanh thu điện thoại thông minh, trong khi vẫn chỉ chiếm khoảng 3% tổng lượng máy bán ra.

Khoảng cách giữa sản lượng và giá trị này là yếu tố then chốt tạo ra cơ hội cho Apple. IDC dự báo Apple sẽ xuất xưởng khoảng 7 triệu chiếc Duo trong năm nay, tương đương khoảng 3% tổng lượng thiết bị mà hãng xuất xưởng trong năm 2026.

Dự báo lượng Duo xuất xưởng có thể tăng thêm 70% trong năm tới. Điều này sẽ giúp Apple chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại gập toàn cầu, đưa hãng trở thành nhà sản xuất lớn nhất trong phân khúc, vượt qua Samsung và Huawei./.

iPhone Duo 'cháy hàng' sau vài phút mở đặt cọc tại Việt Nam iPhone Duo nhanh chóng tạo sức nóng tại thị trường Việt Nam khi nhiều đại lý phân phối chính hãng Apple thông báo hết suất đặt cọc sản phẩm này chỉ sau vài phút mở nhận đơn.