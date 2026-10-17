Triển lãm FIX 2026 tại Daegu: Mở ra tương lai mới cùng AI và công nghệ sáng tạo

Triển lãm FIX 2026 quy tụ một số lượng lớn doanh nghiệp trong các lĩnh vực đang nổi lên gồm di chuyển thông minh (mobility), robot, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Từ ngày 21-24/10 tới đây, Triển lãm Công nghệ Đổi mới Tương lai 2026 (Future Innovation Tech Expo – FIX 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Daegu (EXCO), Hàn Quốc, quy tụ một số lượng lớn doanh nghiệp trong các lĩnh vực đang nổi lên gồm di chuyển thông minh (mobility), robot, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đây là năm thứ ba FIX được tổ chức tại Daegu, nhưng cũng là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 588 doanh nghiệp, giới thiệu những công nghệ tiên tiến và thành tựu đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp mới nổi.

Không chỉ mở rộng về quy mô, FIX 2026 còn ghi nhận mức độ tham gia quốc tế ngày càng đa dạng, khi các doanh nghiệp nước ngoài chiếm 28% tổng số đơn vị triển lãm. Tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, đưa FIX từng bước trở thành một triển lãm công nghệ có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Với chủ đề “AI, vượt xa công nghệ, đi vào cuộc sống thường nhật”, FIX 2026 tập trung giới thiệu cách các công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong thực tiễn. Thông qua các màn trình diễn trực tiếp những công nghệ tiên tiến trong môi trường công nghiệp và đời sống hàng ngày, cùng việc mở rộng các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan, triển lãm mang đến góc nhìn trực quan về những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với hoạt động sản xuất, các ngành công nghiệp và sinh hoạt thường nhật.

Bên cạnh đó, việc quy tụ các lĩnh vực di chuyển thông minh (mobility), robot, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo điều kiện để triển lãm phản ánh rõ nét hơn xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp tương lai. Trong bối cảnh ranh giới giữa các lĩnh vực công nghệ ngày càng thu hẹp, sự kết hợp liên ngành đang mở ra những cơ hội mới trong phát triển sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Khám phá các phương tiện di chuyển của tương lai

Trong lĩnh vực di chuyển, các doanh nghiệp hàng đầu của vùng như SL Corporation, Sambo Motors, PHC, Kyung Chang Industrial và L&F sẽ tham gia triển lãm cùng với Hyundai Motor và GMTCK. Các tập đoàn toàn cầu và những đơn vị dẫn đầu ngành di chuyển như Mercedes-Benz, Zeekr, Neolix (NT1), Volocopter và DAS cũng góp mặt để giới thiệu hàng loạt công nghệ đột phá, bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng.

Khách tham quan có cơ hội khám phá hệ thống giải pháp toàn diện, từ những công nghệ cốt lõi cho tương lai dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm, cho đến các giải pháp lái xe tự động ứng dụng trong lĩnh vực logistics và giao nhận hàng.

Triển lãm FIX có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực di chuyển.

Hyundai Motor giới thiệu những thành tựu phát triển công nghệ lái xe tự động như 'ATRIA AI' và 'Pleos'. RideFlux và Mars Auto, các đơn vị tham gia dự án thí điểm logistics tự động tại thành phố Daegu, sẽ trình diễn những mẫu 'xe tải tự lái', trong khi doanh nghiệp xe tự hành (robovan) Neolix (NT1) của Trung Quốc giới thiệu các mẫu xe 'N3' và 'N6'.

Các nhà sản xuất linh kiện ô tô địa phương, vốn đang đẩy mạnh chuyển đổi thông qua trí tuệ nhân tạo (AX), cũng thể hiện năng lực công nghệ vượt trội và thành tựu kinh doanh trong các lĩnh vực tương lai, chẳng hạn như linh kiện robot và khung thân phương tiện bay đô thị (UAM); SL trình diễn quy trình sản xuất tại nhà máy thông minh ứng dụng robot; Sambo Motors trưng bày mô hình thu nhỏ của khung thân phương tiện bay đô thị (B-33-x) cùng thiết bị bay không người lái đa năng (B-23-M); PHC giới thiệu các linh kiện robot và bộ biến tần (inverter) công suất cao dành cho phương tiện bay tiên tiến.

Nhiều chương trình tương tác cũng được chuẩn bị để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các phương thức di chuyển trong tương lai. Ví dụ tại 'Khu vực trải nghiệm nhập vai UAM' (UAM Immersive Zone), khách tham quan có thể tham gia nhiều hoạt động như ngồi thử trên phương tiện bay đô thị (UAM) 'Volocity' của hãng Volocopter (Đức), trải nghiệm bay qua công nghệ thực tế ảo (VR), hay thực hiện các nhiệm vụ điều khiển thiết bị bay không người lái.

Ngoài ra, khách tham dự còn có cơ hội trải nghiệm bay trên các phương tiện bay điện thân thiện với môi trường của TIEP Mobility, cũng như lái thử các dòng xe điện từ Mercedes-Benz và BYD, qua đó trực tiếp khám phá các phương tiện giao thông thế hệ mới và những công nghệ ô tô bền vững.

Những thành tựu nổi bật về robot, công nghệ thông tin và khởi nghiệp

Trong lĩnh vực robot, các doanh nghiệp lớn về AI ứng dụng trong phần cứng, cùng với những tên tuổi hàng đầu Hàn Quốc như HD Hyundai Robotics và Doosan Robotics, sẽ tham gia giới thiệu các công nghệ robot thế hệ mới và tập hợp ứng dụng đa dạng, góp phần thúc đẩy đổi mới trong công nghiệp.

Cụ thể, HD Hyundai Robotics giới thiệu công nghệ tự động hóa robot ứng dụng trong sản xuất thông qua mô hình trình diễn quy trình xử lý lốp xe bằng robot cộng tác thế hệ mới ‘HDC35-18’. Doosan Robotics trưng bày 5 giải pháp dựa trên robot, trong đó có Scan&Go, sản phẩm từng nhận giải Best of Innovation Award tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) nổi tiếng thế giới.

A-Robot, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển robot hình người tại Hàn Quốc, cùng HRT Robotics và Dogu Robotics, những doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa robot theo nhu cầu thực tế tại các cơ sở sản xuất, cũng tham gia triển lãm. Các doanh nghiệp này giới thiệu các công nghệ robot và giải pháp tự động hóa ứng dụng AI, đáp ứng nhiều yêu cầu đa dạng trong môi trường công nghiệp.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều chương trình cho phép khách tham quan trực tiếp tương tác với các công nghệ robot. Younghyun Robotics trình diễn robot cộng tác pha chế kem và cà phê pha nhỏ giọt ngay tại chỗ, qua đó minh họa khả năng ứng dụng robot trong đời sống thực tế.

Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) thì giới thiệu nhiều ứng dụng robot thông qua 4 mẫu robot hình người đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, gồm phân phối và làm nóng bỏng ngô, biểu diễn ảo thuật, phân loại đồ vật và nhận diện cử chỉ.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, triển lãm có sự tham dự của công ty Megazone Cloud, hiện là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất châu Á và công ty OnePredict, hiện đang sở hữu giải pháp AI công nghiệp được thương mại hoá đầu tiên ở Hàn Quốc. Ngoài ra, 19 doanh nghiệp AI khác từ Chiết Giang, Trung Quốc và 30 doanh nghiệp AI hàng đầu từ ASEAN cũng sẽ trình diễn các công nghệ thông tin và AI đáng chú ý, cũng như các ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Các hoạt động trưng bày trong khuôn khổ FIX

Thêm vào đó, AIRC và Pohang Technopark sẽ giới thiệu nhiều ứng dụng công nghệ AI, từ hỗ trợ các tiện ích trong đời sống hằng ngày đến giải quyết những vấn đề của cộng đồng, thông qua nền tảng cửa hàng tiện lợi do robot điều hành có ứng dụng AI mang tên “PnGO” và “Nền tảng giải quyết các vấn đề địa phương dựa trên AI”.

KT mang tới triển lãm “KT AI Station”, cơ sở trải nghiệm AI di động duy nhất tại Hàn Quốc, được bố trí ngay trong khu vực triển lãm. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm những công nghệ AI tiên tiến, đồng thời nhận thức rõ hơn về các rủi ro từ lạm dụng AI và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm, thông qua những khu trải nghiệm về deepfake và tin giả.

Năm nay, khu vực khởi nghiệp tích hợp không gian trưng bày của PNP Korea Expo và Startup Arena sẽ quy tụ các công nghệ đổi mới sáng tạo từ những startup tiềm năng trong và ngoài Hàn Quốc tại cùng một địa điểm.

PNP Korea Expo có 91 đối tác quốc tế đến từ 12 quốc gia tham gia, gồm Thales của Pháp, Fund WA của Australia và Alibaba Cloud của Hong Kong (Trung Quốc). Sự kiện tạo thêm cơ hội để các startup Hàn Quốc trao đổi công nghệ, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và thúc đẩy hợp tác kinh doanh với các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, Startup Arena quy tụ 30 doanh nghiệp, gồm những đơn vị từng được vinh danh tại các lễ trao giải CES Innovation Awards và FIX Innovation Awards như Mobinn, Aims, Ziorobot và Fix Robot. Các doanh nghiệp này sẽ giới thiệu những công nghệ khác biệt cùng các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo.

Lễ trao giải FIX Innovation Awards và hàng loạt hội thảo chuyên đề hấp dẫn

Diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/10, chuỗi hội nghị và hội thảo được tổ chức tại FIX 2026 sẽ có sự tham gia của 60 chuyên gia đến từ 17 quốc gia, tập trung thảo luận những vấn đề nổi bật và xu hướng công nghệ mới nhất trong các ngành công nghiệp mới nổi.

Các bài phát biểu chính có sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu thế giới, gồm Giáo sư Cho Kyu-jin thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực robot; Brian McMurray, Chủ tịch Trung tâm Kỹ thuật General Motors Hàn Quốc (GMTCK), doanh nghiệp thuộc tập đoàn sản xuất ô tô toàn cầu General Motors; Giáo sư Xiaoxiao Li thuộc Viện Vector, học giả có uy tín trong lĩnh vực AI; và Francesco Ferro, Giám đốc điều hành (CEO) của PAL Robotics, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về robot hình người.

Trong khuôn khổ PNP Korea Expo, Jupe Tan Sze Wei, đối tác điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Plug and Play, cũng sẽ có bài phát biểu chính.

Ngoài ra, để thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của học sinh, sinh viên và giới trẻ đối với khoa học, công nghệ, chương trình còn tổ chức buổi diễn thuyết đặc biệt của Orbit (Kim Jaehyeok), giảng viên thỉnh giảng tại Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk (DGIST) và thành viên kênh YouTube UnrealScience.

Trước lễ khai mạc FIX 2026, Chính quyền thành phố Daegu thông báo đã lựa chọn 31 doanh nghiệp sở hữu các công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo tiêu biểu để trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo FIX 2026 (FIX 2026 Innovation Awards).

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp sở hữu công nghệ đổi mới sáng tạo đẳng cấp thế giới trong ba lĩnh vực: di chuyển thông minh, AI/công nghệ thông tin và truyền thông và robot. Hội đồng giám khảo gồm 26 chuyên gia đánh giá trong nước và quốc tế đã lựa chọn 9 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất (Best Innovation Technology Award) và 22 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo (Innovation Award).

Năm nay, có tổng cộng 209 doanh nghiệp đăng ký tham gia xét giải, trong đó hơn 70%, tương đương 147 doanh nghiệp, từng đạt giải tại các triển lãm lớn trong nước và quốc tế, bao gồm CES. Trong số 31 doanh nghiệp được vinh danh, 6 doanh nghiệp có trụ sở nằm tại Daegu.

Xét theo lĩnh vực, nhóm di chuyển thông minh tương lai có 6 doanh nghiệp được trao giải, gồm 4 giải Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất và 2 giải Đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực robot có 8 doanh nghiệp được vinh danh, gồm 2 giải Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất và 6 giải Đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, lĩnh vực AI/công nghệ thông tin có 17 doanh nghiệp đoạt giải, gồm 3 giải Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất và 14 giải Đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực di chuyển thông minh tương lai, SWM được trao Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất cho sản phẩm “Robotaxi đô thị dựa trên AI Vật lý” (Physical AI-based Urban Robotaxi). Đây là dịch vụ vận tải theo yêu cầu, cung cấp phương thức di chuyển từ điểm đón tới điểm đến trong một khu vực xác định tại quận Gangnam, Seoul. Dịch vụ được thực hiện không phụ thuộc vào tuyến đường cố định mà linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu đón khách và địa điểm đến.

Sau khi triển khai dịch vụ lái xe tự hành ban đêm đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 9/2024, SWM gần đây đã bắt đầu vận hành dịch vụ thương mại có thu phí. Doanh nghiệp đang củng cố nền tảng để thương mại hóa phương tiện tự hành hoàn toàn ở cấp độ 4 thông qua việc tích hợp nền tảng tính toán lái xe tự hành thế hệ mới AP-700, có năng lực xử lý 2.000 TOPS. Nền tảng này có khả năng xử lý theo thời gian thực các mô hình AI tiên tiến và luồng dữ liệu khổng lồ từ hệ thống cảm biến.

Trong cùng hạng mục, doanh nghiệp ONEPREDICT với giải pháp mang tên “AI-Native Solution” (Giải pháp nhà máy tự động hóa gốc AI (AI-Native Factory), chuyên cung cấp khả năng dự báo, chuẩn đoán và điều phối vận hành tự chủ cho các tài sản công nghiệp và dây chuyền sản xuất); PERSEUS với giải pháp hypervisor dành cho phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Vehicle – SDV) mang tên “Pegasus” (Hệ điều hành ảo hóa (hypervisor) Type-1 đạt chuẩn an toàn ô tô ISO 26262 ASIL-D dành cho phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (SDV), cho phép chạy đồng thời nhiều hệ điều hành và tính năng trên cùng một chip bán dẫn); và HJWAVE với “Ăng-ten ống dẫn sóng 3D” (Công nghệ ăng-ten ống dẫn sóng 3D (WGIM) hoạt động ở dải tần số milimet, tối ưu hóa cho hệ thống radar hình ảnh 4D và radar góc trên xe tự hành với khả năng giảm suy hao tín hiệu và mở rộng góc quét) cũng được trao Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất.

Trong lĩnh vực robot, hai doanh nghiệp nhận Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất là AeiROBOT với sản phẩm robot hình người “Alice 5” và Tesollo với “DG-5F-M”, bàn tay robot đa khớp dành cho robot hình người.

Alice 5 là robot hình người hai chân, cao 170 cm, nặng 50 kg, sử dụng kiến trúc truyền động lai do doanh nghiệp tự phát triển. Thiết kế kết hợp bộ truyền động dẫn động trực tiếp gần đúng (Quasi-Direct Drive – QDD) ở phần thân trên với bộ truyền động tuyến tính ở các chi dưới, robot duy trì khả năng đi lại ổn định ngay cả khi mang theo thiết bị nặng có phân bổ trọng lượng không đối xứng.

Khác với các robot chỉ được thiết kế cho một nhiệm vụ chuyên biệt, Alice 5 sử dụng hệ thống đầu công tác dạng mô-đun có thể thay thế linh hoạt để thực hiện nhiều công việc khác nhau, từ các thao tác công nghiệp lặp đi lặp lại đến lắp ráp đòi hỏi độ chính xác cao. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong môi trường sản xuất công nghiệp.

Các hoạt động hội thảo, toạ đàm, kết nối kinh doanh trong khuôn khổ FIX

Trong lĩnh vực AI/công nghệ thông tin, CENS giành Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất với “Hệ thống làm mát phun chính xác điều khiển bằng AI”. Giải pháp sử dụng phương pháp làm mát đối lưu cưỡng bức, trong đó chất lỏng điện môi không dẫn điện được phun trực tiếp lên các linh kiện máy chủ AI có mức phát nhiệt cao nhằm phá vỡ lớp biên nhiệt. Hệ thống tối ưu hóa hiệu suất làm mát thông qua các thuật toán AI theo dõi công suất thiết kế nhiệt (TDP) theo thời gian thực và bộ điều khiển biến tần (VFD), qua đó điều chỉnh linh hoạt lưu lượng bơm.

So với phương pháp làm mát ngâm chất lỏng trong bể, vốn có nguy cơ khiến sự cố cục bộ lan rộng ra toàn bộ bể máy chủ, công nghệ làm mát bằng phun của CENS sử dụng kiến trúc tự động cô lập các giá đỡ máy chủ phát sinh bất thường, giúp hạn chế nguy cơ này. Theo thông tin công bố, giải pháp đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được thương mại hóa trên thế giới.

Ngoài CENS, POTATONET với giải pháp tình báo đánh giá mối đe dọa trên không gian web sâu ứng dụng AI mang tên “Owl” và WACE với phần mềm AI dành cho sản xuất “VEXPLOR” cũng được trao Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất.

Trong số các doanh nghiệp địa phương nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo, Remplir, UND Robotics và Farmity là những đơn vị có các giải pháp đáng chú ý.

Remplir được vinh danh với sản phẩm “Bộ pin và mô-đun pin LFP dạng lăng trụ sản xuất trong nước, tùy chỉnh cho thế hệ phương tiện điện công nghiệp tiếp theo”. Giải pháp cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng được tối ưu hóa cho xe điện công nghiệp và các phương tiện chuyên dụng thuộc thế hệ di chuyển tương lai, có thể ứng dụng trên xe nâng điện, phương tiện vận chuyển tự hành AGV/AMR, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng và xe golf.

UND Robotics được trao giải cho “Magbot Automatic Tool Changer”, một hệ thống tự động thay đổi dụng cụ cho phép robot thay thế linh hoạt các đầu công tác để thực hiện nhiều công đoạn khác nhau. Hệ thống chỉ cần nguồn điện 24V, không yêu cầu đường ống khí nén hay máy nén khí. Giải pháp có thể tích hợp với các cánh tay robot công nghiệp tiêu chuẩn, robot di động tự hành AGV/AMR chạy bằng pin và các nền tảng robot hình người.

Trong khi đó, Farmity được vinh danh với “FIVIS_SafeX”, nền tảng an toàn công nghiệp ứng dụng AI không gian. Giải pháp tận dụng hình ảnh từ hệ thống camera giám sát CCTV hiện có và camera di động lắp trên xe nâng, phương tiện công nghiệp để nhận diện, phân tích các nguy cơ tại nơi làm việc.

Thông qua việc theo dõi đồng thời người lao động, phương tiện, máy móc và các khu vực hạn chế, hệ thống có thể phát hiện theo thời gian thực những tình huống như người bị ngã, nguy cơ va chạm, hỏa hoạn, xâm nhập trái phép và việc tuân thủ quy định sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Do tận dụng được hạ tầng camera hiện hữu mà không cần thay thế thiết bị, giải pháp có thể triển khai thuận tiện tại các cơ sở sản xuất, logistics và công trường xây dựng.

Trước đó, Farmity từng ghi dấu ấn khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên có trụ sở tại Daegu giành hai Giải thưởng Đổi mới sáng tạo CES 2026, thuộc các hạng mục AI và Sức khỏe số.

Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, danh sách những đơn vị được vinh danh còn có:

- Quantum HiTech: Sản phẩm “TRIZ-AI™”, một nền tảng chẩn đoán pin dựa trên AI. Nền tảng có thể chẩn đoán ở cấp độ nhỏ tới từng cell pin mà không cần phá hủy nguyên bộ pin, sử dụng dữ liệu vận hành thực tế từ xe điện.

- Unmanned Exploration Laboratory: Công ty khởi nghiệp duy nhất tại Hàn Quốc chuyên về robot vũ trụ và thiết bị thám hiểm không gian. Công ty phát triển dòng robot và thiết bị tự hành phục vụ khám phá Mặt trăng và môi trường khắc nghiệt

- Beyond Robotics: Sản phẩm “PICKY”, robot thu hoạch trái cây và rau củ tự hành ứng dụng AI Vật lý.

- Zio Robot: Sản phẩm robot di động thông minh dạng mô-đun, hỗ trợ nhiều robot phối hợp hoạt động.

- 3DT Solution: Sản phẩm “ZEROS”, robot chữa cháy chính xác ở cự ly rất gần, vận hành tự động bằng AI.

- GEOBOT: Sản phẩm robot tự hành ứng dụng AI Vật lý để khảo sát các hố sụt mặt đất.

- Crosshub: Sản phẩm “V-Pay”, giải pháp bảo mật thanh toán bằng sinh trắc học giọng nói.

- Arame Materials: Sản phẩm lớp phủ bảo vệ chống ẩm và oxy có độ ngăn cản cao, thân thiện với môi trường, được sản xuất từ cellulose rong biển.

- Braincheese: Sản phẩm “BRC AX cube”, hệ thống giám sát an toàn ứng dụng AI trực tiếp trên thiết bị (on-device AI).

- VISIONSPACE: Sản phẩm “TESSERACT”, nền tảng web tích hợp cung cấp quy trình huấn luyện AI xuyên suốt ngay trên trình duyệt.

- AES Tech: Sản phẩm “ammoNOVA Ultra”, hệ thống tách hydro từ amoniac hóa lỏng ứng dụng AI.

- MedySapiens: Sản phẩm “MedyCVI”, thiết bị y tế dạng phần mềm ứng dụng AI để chẩn đoán bệnh di truyền.

- Digitalog Technologies: Sản phẩm “Conma AI”, nền tảng chuyển đổi kênh truyền thông xã hội và tự động hóa hoạt động vận hành.

- StealCut: “StealCut Protect”, giải pháp bảo vệ hình ảnh khuôn mặt nhằm ngăn chặn việc tạo deepfake ngay từ căn nguyên.

- CNS: Sản phẩm “DIMS”, nền tảng quản lý hạ tầng drone, phục vụ kiểm tra cần trục tháp tự động.

- Quantum Aero: Sản phẩm “Quantonomy Copilot”, hệ điều hành nhiệm vụ dành cho drone, cho phép điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên.

- WES-Tec Global: Sản phẩm “Revocle”, hệ thống sản xuất tái chế nhựa khép kín ứng dụng AI.

- Ginnolab: Lớp phủ nano-gốm làm mát bằng bức xạ không tiêu thụ điện năng, dành cho các trung tâm dữ liệu AI.

- WISEAI: Nền tảng chăm sóc y tế ứng dụng AI mang tên “AiU”.

Lễ trao Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất dành cho 9 doanh nghiệp đứng đầu và Giải thưởng Đổi mới sáng tạo dành cho 22 doanh nghiệp còn lại, thuộc nhóm 15% doanh nghiệp có thành tích nổi bật nhất, dự kiến diễn ra vào ngày 22/10, tại Phòng Hội thảo mở, khu nhà phía Đông của EXCO, trong khuôn khổ FIX 2026.

Các hình thức khen thưởng chính thức bao gồm 2 bằng khen cấp Bộ của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; 2 bằng khen cấp Bộ của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng; 3 bằng khen của Thị trưởng Daegu; và 2 giải thưởng của Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc.

Chương trình kết nối doanh nghiệp

Nhằm mở rộng cơ hội giao lưu kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu, chương trình tư vấn xuất khẩu vốn chỉ diễn ra trong một ngày sẽ được kéo dài thành hai ngày, từ 22-23/10. Các nhà mua hàng được mời qua Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng các đơn vị tư nhân, gồm 88 doanh nghiệp đến từ 19 quốc gia, và các doanh nghiệp, nhà mua hàng tham gia PNP Expo, gồm 91 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, sẽ được kết nối trước với những đơn vị trưng bày phù hợp. Hoạt động này góp phần củng cố vai trò của FIX như một nền tảng kết nối kinh doanh và thúc đẩy hợp tác thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình tư vấn mua sắm dành cho các tập đoàn lớn, với sự hỗ trợ của Ủy ban Hàn Quốc về Hợp tác giữa các Doanh nghiệp, quy tụ 50 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc gồm Samsung SDI, POSCO, Lotte E&C, Hanwha và SK Hynix. Chương trình hướng tới thiết lập các cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ngoài các hoạt động kết nối kinh doanh, chính quyền thành phố Daegu còn tổ chức những chương trình kết hợp văn hóa và du lịch dành cho các nhà đầu tư, nhà mua hàng đến tham dự, như thưởng thức các buổi biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội Opera Quốc tế Daegu và tham gia chương trình tham quan Tháp 83 vào ban đêm.

Thông qua những hoạt động này, thành phố mong muốn quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch đa dạng của Daegu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu của thành phố với tư cách là một điểm đến MICE quốc tế, kết hợp hài hòa giữa kinh doanh, văn hóa và du lịch.

Sơ đồ không gian trưng bày trong FIX.

Khách tham quan có thể đăng ký trước miễn phí trên website chính thức của FIX đến 17 giờ ngày 20/10. Để tạo thuận lợi cho việc đi lại, các tuyến xe buýt đưa đón chạy theo vòng tròn giữa ga Dongdaegu và trung tâm triển lãm EXCO sẽ được bố trí phục vụ khách tham quan. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra triển lãm, người tham dự FIX được giảm 30% giá vé các buổi biểu diễn thuộc Lễ hội Opera Quốc tế Daegu và vé vào cửa cả ngày tại khu vui chơi giải trí Daegu E-World.

Thị trưởng Daegu, ông Choo Kyung-ho, cho biết: “Giải thưởng Đổi mới sáng tạo FIX là bệ phóng giúp các doanh nghiệp sở hữu công nghệ đổi mới sáng tạo xuất sắc nâng cao vị thế trên trường quốc tế và phát triển thành những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh ranh giới giữa các ngành công nghiệp ngày càng mờ nhạt và quá trình hội tụ công nghệ diễn ra nhanh chóng, FIX năm nay là dịp để chứng kiến sự nỗ lực và thành quả đổi mới sáng tạo cùng tinh thần dám đương đầu với thách thức của các doanh nghiệp đang hướng tới bước chuyển đổi mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp tương lai.

Thông qua việc trực tiếp trải nghiệm cách AI và các công nghệ tiên tiến đang thâm nhập sâu rộng vào hoạt động công nghiệp cũng như đời sống thường nhật của người dân, đồng thời thúc đẩy các kết quả cụ thể về xuất khẩu và đầu tư thông qua hợp tác công nghệ, giao lưu kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, chúng tôi sẽ tạo động lực để Daegu tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm của các ngành công nghiệp tương lai.”