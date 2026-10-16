iPhone Duo 'cháy hàng' sau vài phút mở đặt cọc tại Việt Nam

Tối 16/10, các đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam chính thức nhận đặt trước iPhone Duo. Chỉ trong vài phút sau khi mở đặt trước, nhiều đại lý như TopZone hay CellphoneS thông báo đã hết số lượng đặt cọc.

Tại một số đơn vị bán lẻ khác như FPT Shop, Di Động Việt, Viettel Store vẫn cho khách hàng đăng ký nhận thông tin.

Toàn bộ phiên bản của iPhone Duo tại TopZone đều trong tình trạng hết suất.

CellphoneS cũng trong tình trạng tương tự khi hết số lượng đặt cọc chỉ sau vài phút mở đặt trước.

Đại diện một đại lý bán lẻ cho biết, số lượng iPhone Duo phân bổ đợt đầu cho các đại lý rất khan hiếm.

Hệ thống CellphoneS chính thức nhận đặt cọc trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10 cho đến hết ngày 22/10. "Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 20.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone Duo. Đây là chiếc điện thoại thiết kế gập đầu tiên của Apple, để nhận máy sớm người dùng cần đặt cọc để đảm bảo có thể nhận được hàng trong những đợt đầu. Mức đặt cọc 30 triệu đồng không chỉ là bộ lọc, còn là thước đo cho sức hút của iPhone Duo. Lựa chọn này giúp khoanh vùng những khách hàng sẵn sàng sở hữu và trải nghiệm trọn vẹn giá trị vượt trội mà thiết bị mang lại," đại diện CellphoneS nhận định.

Đại diện CellphoneS chia sẻ khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Số máy đợt đầu có hạn nên ngày giao hẹn theo thứ tự hoàn tất đặt cọc, ưu đãi đi kèm cũng áp dụng theo suất và có thể thay đổi.

Từ khi mở thông tin, hệ thống của CellphoneS đã ghi nhận gần 20.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone Duo. (Ảnh: CellphoneS)

Ghi nhận tại Di Động Việt, lượt khách tìm hiểu về iPhone Duo tăng vọt ngay trước giờ mở cổng đặt trước, với hàng nghìn đăng ký nhận thông tin sớm. "Khảo sát từ hệ thống cho thấy, phần lớn người dùng quan tâm đến model này là nhóm doanh nhân, các tín đồ công nghệ và iFan muốn trải nghiệm công nghệ mới," đại diện Di Động Việt cho hay.

Việc nhiều đại lý nhanh chóng hết suất đặt cọc ngay trong tối đầu tiên cho thấy iPhone Duo đang nhận được sự chú ý đáng kể từ nhóm khách hàng muốn trải nghiệm sớm sản phẩm mới của Apple.

Dù vậy, số lượng suất đặt cọc có hạn không đồng nghĩa với việc toàn bộ lượng máy mở bán đã được tiêu thụ. Diễn biến giao hàng trong các đợt tiếp theo sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá sức mua thực tế của mẫu iPhone gập này tại Việt Nam.

Là dòng iPhone gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo nhanh chóng thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam ngay sau khi ra mắt. Sản phẩm sở hữu hai phiên bản màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao cùng 4 tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB, với giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng.

Đánh dấu bước chuyển lớn trong ngôn ngữ thiết kế của Apple, iPhone Duo kết hợp màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và màn hình chính 7,6 inch bên trong, mang đến trải nghiệm linh hoạt, tiện lợi khi di chuyển và không gian hiển thị rộng rãi khi làm việc, giải trí. Về cấu hình, iPhone Duo được trang bị khung titan cấp 5, chip A20 Pro, hệ thống camera Dual Fusion 48MP cùng kiến trúc pin kép cho khả năng đa nhiệm và sức mạnh xử lý hằng ngày./.

Điểm đặc biệt gì khiến iPhone Duo là mẫu điện thoại đắt đỏ nhất trong lịch sử của hãng? Apple chính thức ra mắt iPhone Duo màn hình gập đầu tiên của hãng, với thiết kế mới, màn hình 7,6 inch khi mở và giá bán cao nhất lịch sử iPhone, lên tới gần 104 triệu đồng cho phiên bản 2 TB