Meta xóa hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan mạng lưới lừa đảo

Tập đoàn Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên hai nền tảng trong chiến dịch phối hợp quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo tại Tây Phi.

Chiến dịch có sự tham gia của cơ quan chức năng Nigeria, Ghana, Mỹ, Anh và các công ty công nghệ, giúp xác định ít nhất 11 triệu USD có khả năng bị phong tỏa. Tuy nhiên, số tiền này chưa đồng nghĩa với khoản tiền đã được phong tỏa hoặc thu hồi.

Theo Meta, các mạng lưới lừa đảo chủ yếu nhắm vào người dùng Mỹ và Anh bằng thủ đoạn chào mời đầu tư giả, tuyển dụng việc làm lừa đảo, lừa tình trực tuyến và mạo danh quân nhân hoặc nhân viên thực thi pháp luật.

Nhà chức trách thông báo đã bắt giữ 28 người và giải cứu 117 người bị lôi kéo vào các hoạt động lừa đảo. Meta lưu ý con số 3,7 triệu bao gồm nhiều loại tài sản trực tuyến, không phải số người tham gia lừa đảo.

Chiến dịch cho thấy nỗ lực hợp tác xuyên biên giới nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào việc tiếp tục điều tra dòng tiền, xử lý các đối tượng liên quan và ngăn chặn những mạng lưới mới hình thành./.

Meta cấm quảng cáo của TikTok trên các nền tảng của mình Tuyên bố của Meta nhấn mạnh hãng sẽ không chạy quảng cáo cho một đối thủ cạnh tranh có mục tiêu lôi kéo người dùng rời bỏ ứng dụng của hãng.