VietEdu 2026: Công nghệ mở rộng không gian học tập trong kỷ nguyên số

Sáng 15/10, Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam-VietEdu 2026 do Coex và SEGE Fairs phối hợp tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chính thức khai mạc. Sự kiện mở ra góc nhìn toàn diện về giáo dục số với hàng loạt công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đa dạng giải pháp, mở rộng trải nghiệm học tập

Diễn ra từ ngày 15-18/10, triển lãm quy tụ 70 doanh nghiệp với hơn 60 gian hàng đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Các sản phẩm, giải pháp trưng bày đa dạng: từ sách, chương trình học, đào tạo ngoại ngữ, đồ chơi giáo dục đến văn phòng phẩm, nội thất trường học và công nghệ giáo dục (EdTech).

Nhiều gian hàng mang đến hình thức tiếp cận kiến thức thú vị, kết hợp giữa học tập, vui chơi và trải nghiệm thực hành. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua sách vở, trẻ có thể khám phá các sản phẩm giáo dục trực quan, tự tay thao tác và thử nghiệm những ý tưởng mới.

Những hoạt động này góp phần khơi gợi sự tò mò, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và tăng hứng thú học tập ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Lĩnh vực công nghệ bao gồm những doanh nghiệp nổi bật như Saeon Co., Ltd.The K-Bolt Co., Ltd.Dongwon C&S Edu và Arothinking chuyên cung cấp các giải pháp EdTech ứng dụng AI/XR, nội dung học tập tương tác và thiết bị hỗ trợ giáo dục.

Sự hiện diện của các nền tảng giáo dục thông minh này giúp giải quyết bài toán thiếu hụt tương tác trong giảng dạy, hỗ trợ giáo viên tối ưu hóa việc quản lý và truyền đạt kiến thức.

Khu trưng bày mô hình giáo dục AI của các doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Quan sát con trải nghiệm tại gian hàng công nghệ giáo dục ngoại ngữ HelloBuddy, chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự thích thú: "Trước đây, tôi khá e ngại việc cho con tiếp xúc nhiều với máy tính hay thiết bị điện tử vì sợ con thụ động. Nhưng khi xem con trải nghiệm học ngoại ngữ qua đối thoại với AI, tôi thực sự bất ngờ. Các kiến thức vốn khô khan trở nên vô cùng sống động và trực quan."

Ngoài ra, các quý phụ huynh còn được giới thiệu môi trường học tập đa văn hóa cùng chương trình đào tạo quốc tế thông qua các cơ sở giáo dục uy tín như Kaiserslautern UAS và Trường Quốc tế Berkeley. Các đơn vị này mang đến góc nhìn đa dạng về giáo dục: từ lựa chọn cơ sở học tập đến cơ hội tiếp cận các mô hình đào tạo ở nước ngoài.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin tại gian hàng đơn vị giáo dục Trường Quốc tế Berkeley. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Trong khuôn khổ triển lãm, VietEdu Hanoi 2026 giới thiệu và ghi nhận các sản phẩm, giải pháp tiêu biểu qua 3 hạng mục: Best EdTech (Giải pháp AI/XR, dữ liệu số đổi mới trải nghiệm học tập); Best Edutool & Play (Học cụ, sách, đồ chơi thực hành giúp trẻ phát triển toàn diện); Best Design (Thiết kế nội thất, thiết bị giáo dục chú trọng thẩm mỹ, công năng).

Với nhà trường, giáo viên và đơn vị phân phối, các hạng mục là gợi ý để tìm hiểu sản phẩm theo từng nhu cầu: bổ sung công nghệ giảng dạy, lựa chọn học cụ hay hoàn thiện không gian giáo dục.

Công nghệ mở lối, giáo viên định hướng

Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc giảng dạy trong thời đại số hóa không còn bị giới hạn bởi những trang sách giáo khoa truyền thống mà đang chuyển mình mạnh mẽ thành một hệ sinh thái học tập mới.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực tế mở rộng (XR), phương pháp STEM biến lớp học thành không gian tương tác sinh động. Học sinh không chỉ thụ động tiếp thu kiến thức từ giáo viên mà được trực tiếp khám phá, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Trong khuôn khổ VietEdu Hanoi 2026, tọa đàm chuyên gia với chủ đề “The Future Starts Early-Tương lai bắt đầu rất sớm, từ giáo dục mầm non” tập trung thảo luận về việc chuẩn bị những năng lực cần thiết cho trẻ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phát triển nhanh chóng.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm, giáo dục mầm non và vận hành chương trình giáo dục, mang đến nhiều góc nhìn về xu hướng đổi mới giáo dục từ những năm đầu đời.

Các chuyên gia trao đổi về góc nhìn về AI đối với giáo dục mầm non. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Tọa đàm tập trung vào ứng dụng STEM, Robotics và AI trong giáo dục nhằm phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ. Điểm nhấn của buổi thảo luận nằm ở các giải pháp tích hợp ngoại ngữ với công nghệ số. Qua đó khẳng định vai trò định hướng không thể thay thế của đội ngũ giáo viên.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Chương trình và Vận hành, Công ty KidsEdu nhấn mạnh: “AI đang mở ra tiềm năng vô tận trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc ứng dụng và lạm dụng công nghệ là rất mong manh. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, học sinh rất dễ đánh mất tư duy phản biện, ỷ lại vào máy móc. Theo đó, giáo viên có trách nhiệm trở thành 'la bàn' định hướng, dạy các em cách vận dụng AI, phân tích thông tin và bồi đắp những giá trị thấu cảm, đạo đức mà máy móc không bao giờ học được.”

Tọa đàm khẳng định công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế năng lực tư duy của trẻ. Việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non cần đi đôi với bồi đắp các kỹ năng nền tảng (sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự học) nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi mà triển lãm VietEdu 2026 muốn lan tỏa đến cộng đồng giáo dục thời đại số./.

Phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông" Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.