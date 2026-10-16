Hà Nội làm sạch dữ liệu phương tiện đã bán nhưng chưa sang tên

Qua rà soát dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp xe đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số; phương tiện hết hạn kiểm định, không còn sử dụng nhưng thông tin chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, thực hiện đợt cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã triển khai rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống.”

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, các đơn vị đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát trên địa bàn thành phố.

Qua rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chủ xe chưa thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện đã hết hạn kiểm định nhưng chưa được đưa đi kiểm định, khiến thông tin trên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ tình trạng thực tế của phương tiện.

Đáng chú ý, quá trình xác minh gặp khó khăn đối với những phương tiện đã chuyển nhượng từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số. Một số trường hợp đăng ký phương tiện theo địa chỉ cũ, gây trở ngại cho việc liên hệ với chủ phương tiện. Đối với phương tiện thuộc doanh nghiệp, có trường hợp doanh nghiệp đã giải thể; một số xe hư hỏng, không còn hoạt động hoặc hết niên hạn sử dụng.

Những biến động này khiến việc đối chiếu dữ liệu đăng ký với tình trạng phương tiện trên thực tế mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã và người dân.

Tại xã Phù Đổng, công tác rà soát được triển khai đến từng thôn, xóm, hộ gia đình. Ngoài tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, lực lượng Công an trực tiếp đến từng nhà để xác minh những trường hợp có thông tin phương tiện chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng, cho biết, trên địa bàn có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, khó khăn chủ yếu là xác minh những phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số. Nhiều trường hợp chủ phương tiện không còn cư trú tại địa chỉ đăng ký ban đầu, trong khi một số xe đã hư hỏng, không còn sử dụng hoặc thuộc doanh nghiệp đã giải thể.

Để tháo gỡ khó khăn, Công an xã Phù Đổng phối hợp với trưởng các thôn, xóm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn người dân kê khai thông tin. Cán bộ, chiến sỹ được phân công trực tiếp đến từng hộ gia đình, trao đổi với chủ phương tiện để kiểm tra, đối chiếu và xác minh dữ liệu.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị giữ vai trò đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu theo phân cấp. Quá trình triển khai gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ và đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện hết hạn kiểm định khẩn trương đưa xe đi kiểm định theo quy định.

Đối với phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số hoặc phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chủ phương tiện và người đang sử dụng cần đến điểm đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

(Tư liệu) Cảnh sát giao thông Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cơ quan Công an cũng khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an và VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông để tra cứu, kiểm tra thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu phương tiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ, thống nhất và đúng quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo nền tảng cho cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký xe. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật, việc tra cứu, xác minh thông tin sẽ thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng./.

Hà Nội tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải Từ ngày 26/8 - 25/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.