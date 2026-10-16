Hà Nội yêu cầu hạn chế sai sót kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố, nhằm hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Theo đó, các cơ sở đăng kiểm phải duy trì cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, thiết bị và dụng cụ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng quy định; công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện thường xuyên; tuyệt đối không sử dụng thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Các cơ sở đăng kiểm phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hạng mục và phương pháp kiểm tra theo quy định; việc bỏ bớt công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra đều không được phép.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với ôtô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, đặc biệt là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng kỹ thuật của các phương tiện thuộc nhóm này.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện sai phương pháp kiểm tra, đánh giá không đúng khiếm khuyết, hư hỏng hoặc đưa ra kết luận không phù hợp với kết quả kiểm tra.

Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động kiểm định tại đơn vị, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc duy trì điều kiện hoạt động và tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm, kết hợp giám sát quy trình thông qua hệ thống camera. Các vi phạm trong tổ chức, thực hiện công tác kiểm định sẽ bị xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy sẽ do cơ sở đăng kiểm tự quyết định Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở kiểm định được tự quyết giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy nhưng không vượt mức giá tối đa do Nhà nước quy định; bảo đảm công khai, minh bạch về giá và các khoản chi phí mà người sử dụng dịch vụ phải thanh toán.