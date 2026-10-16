Phó Thủ tướng: Những đoàn tàu sẽ chở khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Chiều 16/10, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam (1881-2026), 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt (21/10/1946-21/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử đặc biệt khi ba dòng chảy hội tụ: 145 năm hình thành mạng lưới đường sắt, 80 năm Bác Hồ gửi thư truyền cảm hứng cho anh em Hỏa xa và 50 năm đoàn tàu Thống Nhất kết nối trọn vẹn dải đất hình chữ S. Đồng thời, sự kiện ngày 11/8/2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã mở ra một trang mới đầy tự hào.

Nhìn nhận lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò trong vận tải, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng ngành Đường sắt đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm rất nặng nề trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đường sắt được xác lập trở lại là kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia. Các Nghị quyết chiến lược của Trung ương đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để VNR vươn lên giữ vai trò dẫn dắt.

Nhấn mạnh việc chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đòi hỏi bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đánh giá cao Chiến lược phát triển với mô hình “3 nền tảng-3 trụ cột-5 chuyển dịch” cùng tư tưởng xuyên suốt “đường sắt đi trước-mở đường phát triển” mà Tập đoàn đã chủ động xây dựng.

Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh này, Phó Thủ tướng yêu cầu VNR đổi mới mạnh mẽ tư duy và định vị chiến lược; an toàn là trên hết, chất lượng dịch vụ là thước đo; đào tạo nhân lực phải đi trước 2-3 năm để đáp ứng nhu cầu của các dự án mới, với quy mô nhân lực được dự báo hơn 21.000 người; làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam; đánh thức nguồn lực từ tài sản, phát triển logistics và mô hình đô thị TOD; quản trị hiện đại, công khai, minh bạch trên nền tảng số; chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và phát triển văn hóa đường sắt.

Về các kiến nghị của Tập đoàn, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ ghi nhận, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, tháo gỡ cơ chế, thể chế; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án bổ sung vốn điều lệ, đổi mới cơ chế đặt hàng bảo trì hạ tầng, tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn phát huy vai trò chủ thể trong các dự án đường sắt mới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, VNR cần quán triệt quan điểm Nhà nước tạo cơ chế, nhưng không làm thay; cơ chế phải đi kèm trách nhiệm, nguồn lực phải đi kèm giải trình; niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được trả lời bằng kết quả cụ thể, đo đếm được, có địa chỉ, có thời hạn.

“Năm mươi năm trước, đoàn tàu Thống Nhất chở khát vọng hòa bình, đoàn tụ. Hôm nay, với phương châm 'phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-kiến tạo đột phá,' những đoàn tàu của thế kỷ XXI sẽ chở khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,” Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tin tưởng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam khẳng định, toàn thể Tập đoàn xem đây là kim chỉ nam để hoạch định, đoàn kết nhất trí, nỗ lực thực hiện, quyết tâm xây dựng, phát triển ngành Đường sắt, xứng đáng là “trục xương sống, động mạch chủ” của nền kinh tế, góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.

“145 năm qua, bằng biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh, các thế hệ người đường sắt đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang, một tài sản tinh thần vô giá mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau,” ông Mạnh nói.

Bày tỏ sự kỳ vọng phía trước đang mở ra một hành trình mới, với những cơ hội và trách nhiệm lớn lao, người đứng đầu VNR cam kết toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động đường sắt quyết tâm xây dựng ngành Đường sắt Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết tâm đưa “đoàn tàu thân thương, con đường kiến thiết” cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường./.

“Trái tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc” Các thế hệ cán bộ công nhân viên đường sắt đã cống hiến, dành cả tuổi thanh xuân, tâm huyết, trí tuệ, cả máu xương của mình cho sự phát triển của ngành Đường sắt Việt Nam.