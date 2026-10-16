Gấp rút mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với hàng chục mũi thi công trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục, đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án, toàn tuyến hiện có 69 mũi thi công, gồm 36 mũi đường và 33 mũi cầu.

Khoảng 450 máy móc, thiết bị cùng 1.400 nhân sự đang được huy động phục vụ thi công. Giá trị thực hiện đạt khoảng 2.150 tỷ đồng, tương đương hơn 10% giá trị hợp đồng.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục như thi công cầu, xử lý nền đất yếu, đắp nền đường và xây dựng hệ thống cống.

Tại đoạn từ Km60+094 đến Km75, thuộc gói thầu XL01A, qua xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị thi công thực hiện đào đường, bơm cát, xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng (CDM) và xây dựng cống hộp.

Ông Đặng Minh Đáng, Chỉ huy trưởng phân đoạn, cho biết nhà thầu đã huy động hơn 120 nhân lực cùng hơn 40 thiết bị, máy móc để triển khai công việc. Dù thời tiết không thuận lợi, đơn vị vẫn nỗ lực duy trì thi công.

Tại đoạn Km55-Km60, thuộc xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, các hạng mục cầu và đường được triển khai song song. Phần cầu tập trung khoan cọc nhồi, thi công thân trụ; phần đường thực hiện xử lý nền đất yếu, đắp nền K95 và chuẩn bị thi công lớp K98. Gói thầu đặt mục tiêu rút ngắn khoảng 6 tháng, do đó nhà thầu đang huy động lực lượng, tổ chức thi công ngày đêm.

Tuy nhiên, theo kế hoạch, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 7/2026. Đến giữa tháng 10/2026, dự án vẫn còn hơn 117 ha cần giải phóng.

Trong số đó, 20,15 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp được xác định cần ưu tiên bàn giao sớm do ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến chính và các nút giao.

Tại gói thầu XL01, đoạn Km10+820-Km12+860, qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, nhà thầu đã huy động 2 dàn khoan cọc nhồi cùng khoảng 70 công nhân, cán bộ kỹ thuật để thi công cọc, bệ và thân cầu.

Tuy nhiên, nhà dân nằm sát phạm vi dự án, trong khi hệ thống điện trung thế, cáp quang, đường dây và cáp ngầm chưa được di dời, khiến một số khu vực chưa thể tổ chức thi công đồng bộ.

Ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Quốc Việt, cho biết nếu hết tháng 10/2026 địa phương không bàn giao được mặt bằng, nhà thầu sẽ không còn mặt bằng để thi công.

Theo doanh nghiệp dự án, một số vị trí có nguy cơ phải dừng thi công vào cuối tháng 10 nếu chưa được bàn giao mặt bằng, gồm khu vực nút giao Chợ Đệm tại Km9+500, đoạn Km11+100-Km12+000, Km34+300-Km35 và Km37+400-Km37+650.

Bên cạnh mặt bằng đất, việc xác định phương án di dời hệ thống điện và viễn thông còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, đường và giải ngân vốn đầu tư.

Trong quá trình triển khai, dự án đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình, hướng tới xây dựng mô hình “cao tốc số.”

Các giải pháp gồm nền tảng quản lý tích hợp CDE, BIM và Digital Twin, hợp nhất dữ liệu từ thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán đến vận hành, bảo trì trên hệ thống tập trung, cập nhật và truy xuất theo thời gian thực.

Đối với đặc thù nền đất yếu của Đồng bằng sông Cửu Long, dự án áp dụng giải pháp cọc đất gia cố xi măng (CDM) thay cho phương án gia tải kết hợp bấc thấm PVD tại các khu vực phù hợp.

Giải pháp này hướng đến kiểm soát độ lún, hạn chế lún lệch giữa phần đường mở rộng và nền đường hiện hữu, rút ngắn thời gian xử lý nền, giảm nhu cầu sử dụng cát đắp trong điều kiện nguồn vật liệu khan hiếm.

Việc sớm tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật được xác định là yêu cầu quan trọng để các nhà thầu duy trì nhịp độ thi công, bảo đảm tiến độ dự án, phát huy hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực kết nối giao thông khu vực.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương- Mỹ Thuận có chiều dài 96,13 km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, với tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028./.

Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận gặp vướng mắc mặt bằng, vật liệu Dự án đầu tư mở rộng Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.